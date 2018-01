PO i PiS jeszcze nie wiedzą, jak głosować w sprawie senatora Koguta





Foto: tvn24 Prokuratura chce postawić senatorowi zarzuty

Senat ma w piątek podjąć decyzję w sprawie senatora Stanisława Koguta. Podczas przerwy w pracach Senatu mają odbyć się posiedzenia klubów PiS i PO.

W piątek Senat w trybie utajnionym zajmuje się wnioskiem prokuratury o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta. Utajnienie ma związek z tym, że omawiane mają być informacje objęte klauzulą "poufne". Samo głosowanie w sprawie wniosku prokuratury odbędzie się już podczas jawnych obrad.



Senator PO Bogdan Klich powiedział w piątek rano dziennikarzom, że po zakończeniu pierwszej części posiedzenia Senatu odbędzie się posiedzenie klubu senatorów PO, który podejmie decyzję dotyczącą głosowania w sprawie senatora Koguta.

Posiedzenia klubów PO i PiS

- Jak do tej pory tylko nieliczni spośród senatorów mieli okazję wysłuchać tych argumentów i tych informacji podczas posiedzenia komisji regulaminowej. Nie wszyscy mieli okazję zapoznać się z materiałami zgromadzonymi przez prokuraturę i nie wszyscy mieli okazję wysłuchać argumentacji samego zainteresowanego, czyli senatora Koguta. To jest pierwszy krok, żeby można było w drugim podejmować decyzję - mówił Klich.



Także klub senatorów PiS zwołał na piątek, na godzinę 12 posiedzenie. Senator PiS Jan Maria Jackowski powiedział, że sprawa wniosku prokuratury dotyczącego senatora Koguta będzie jednym z tematów posiedzenia - senatorowie będą podejmować decyzję, jak głosować.

Akcja CBA

W grudniu 2017 roku CBA zatrzymało pięć osób podejrzewanych o korupcję, w tym między innymi syna senatora Koguta, Grzegorza, który jest wiceprezesem zarządu małopolskiej Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. Prezesem tej fundacji jest senator Kogut. Prokuratura chce postawić zarzuty również senatorowi Kogutowi, który już sam zrzekł się immunitetu chroniącego parlamentarzystę.



We wtorek senacka komisja regulaminowa zarekomendowała odrzucenie wniosku o wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie senatora Koguta.

Zarzuty

Według prokuratury, Kogut miał wywrzeć wpływ na wydanie decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego, które dotyczyło wpisania do rejestru zabytków budynku dawnego hotelu Cracovia i kina Kijów w Krakowie. W zamian za to - napisano w komunikacie PK - "senator miał przyjąć obietnicę udzielenia mu korzyści majątkowej znacznej wartości w kwocie 1 miliona złotych", przy czym połowa tych pieniędzy "została przyjęta w formie darowizny wpłaconej na rzecz Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, w której senator pełnił funkcję prezesa zarządu".



Prokuratura chce też Kogutowi postawić zarzut przyjęcia korzyści majątkowej o wartości co najmniej 170 tysięcy złotych "w zamian za wywarcie wpływu na prezesa zarządu i członków zarządu PKP S.A. w zakresie podjęcia decyzji dotyczącej jednej z umów zawartych pomiędzy PKP a innym podmiotem gospodarczym", na mocy której "krakowska firma miała otrzymać 4 miliony 400 tysiące złotych jako udział w kosztach prowadzonej inwestycji rozbudowy dworca autobusowego w Krakowie".



Trzeci zarzut dotyczy z kolei "pośrednictwa przy załatwianiu sprawy penitencjarnej skazanego za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą". Według prokuratury, Kogut miał "pośredniczyć w zamianie sposobu odbywania kary przez skazanego na lżejszy system półotwarty w zamian za korzyść majątkową o wartości co najmniej 24 tysięcy złotych w postaci wyposażenia oświetlenia obiektów sportowych należących do Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym".