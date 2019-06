Dokument wstrzymany. Nie będzie zawiadomienia o podejrzeniu szantażowania prezydenta przez Falentę

Foto: PAP/Tomasz Gzell Video: tvn24

Marek Borowski w "Faktach po Faktach" o wniosku Marka Falenty

11.06| - Jeżeli jest tu coś na rzeczy, jeżeli politycy PiS-u albo to zaaranżowali albo to wykorzystali - to to jest rzecz, która nie może być zamieciona pod dywan - mówił w "Faktach po Faktach" były marszałek Sejmu Marek Borowski, odnosząc się do wniosku, jaki Marek Falenta wysłał do prezydenta. - Jeśli pokaże się jakieś nagranie (...) no to wtedy możemy mieć burzę - ocenił.

