Oskarżenia wobec kapelana Solidarności. "Oni to wszyscy wiedzieli"

Goście "Babilonu" o księdzu Jankowskim

23.02 | To oskarżenie pod adresem środowiska "Solidarności", bo wszyscy postanowili po prostu przemilczeć tę sprawę - stwierdziła w programie "Babilon" TVN24BiS publicystka Eliza Olczyk odnosząc się do sprawy księdza Henryka Jankowskiego. Zmarły w 2010 roku duchowny jest oskarżany o pedofilię. Według Małgorzaty Niezabitkowskiej o tym, co działo się na plebanii kapelana "Solidarności" "wiadomo było od bardzo dawna". - A jakoś nie można było załatwić tego w sposób przyzwoity - dodała była rzeczniczka w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. - Oni to wszyscy wiedzieli - uważa pisarka Krystyna Kofta.

