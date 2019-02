Skłamała w sprawie Ewy Tylman. Karolina K. skazana

Ewa Tylman nie żyje. "Policja mogła mieć wątpliwości co do zeznań podejrzanego, że...

02.12 | - W takich okolicznościach, kiedy to śmiertelne zejście mogło być przypadkowe, albo jest wątpliwość co do stopnia winy, udziału w tym, co się stało, to elementy, detale, są niezwykle ważne by móc określić stopień winy i móc postawić precyzyjnie zarzut - powiedział kryminolog Paweł Moczydłowski o sprawie Ewy Tylman. Policja poinformowała, że kobieta nie żyje i poszukiwane jest jej ciało.

