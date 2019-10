Władze PO spotkały się z senatorami Koalicji Obywatelskiej. "Przede wszystkim się poznaliśmy"





- Powiedzieliśmy sobie o wadze tej kadencji, o tym, że na senatorach opozycyjnych spoczywają szczególne obowiązki - mówił senator Marek Borowski po spotkaniu kierownictwa Platformy Obywatelskiej z nowo wybranymi senatorami Koalicji Obywatelskiej. Bogdan Borusewicz stwierdził, że było to spotkanie "bardziej organizacyjne niż polityczne". Dodał, że kandydat opozycji na marszałka Senatu musi być ustalony z innymi ugrupowaniami koalicyjnymi i z senatorami niezależnymi.

W wyborach do Sejmu Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 235 mandatów (43,59 procent głosów); Koalicja Obywatelska - 134 mandaty (27,40 procent głosów); SLD - 49 mandatów (12,56 procent głosów); PSL - 30 mandatów (8,55 procent głosów), a Konfederacja - 11 (6,81 procent głosów).

W wyborach do Senatu to opozycja zdobyła większość, ale niewielką - 51 mandatów w stuosobowej Izbie.

PiS uzyskał w izbie wyższej parlamentu 48 mandatów, Koalicja Obywatelska – 43 mandaty, PSL – trzy, a SLD – dwa. W Senacie zasiądą także startujący z własnych komitetów: obecna senator niezależna Lidia Staroń, wiązana z PiS oraz kojarzeni z opozycją prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, był prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski oraz były sekretarz generalny PO i były wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski.

"Spotkanie bardziej organizacyjne niż polityczne"

W piątek kierownictwo Platformy Obywatelskiej spotkało się z nowo wybranymi senatorami z ramienia Koalicji Obywatelskiej.

Senator Bogdan Borusiewicz po wyjściu ze spotkania mówił, że było ono "bardzo dobre i potrzebne". - To było spotkanie bardziej organizacyjne niż polityczne - wyjaśnił.

Pytany przez dziennikarzy o to, czy w czasie spotkania zapadły ustalenia, kto zostanie kandydatem opozycji na marszałka Senatu, odpowiedział, że "kandydat musi być ustalony z innymi ugrupowaniami koalicyjnymi i także z grupą niezależną (niezależnych senatorów - red.)".

"Na senatorach opozycyjnych spoczywają szczególne obowiązki"

- Przede wszystkim się poznaliśmy. Jest sporo nowych senatorów, więc trzeba się było poznać, przedstawić. Powiedzieliśmy sobie o wadze tej kadencji, o tym, że na senatorach opozycyjnych spoczywają szczególne obowiązki, bo ta większość jest nieduża - relacjonował senator Marek Borowski.

- W związku z tym trzeba być bardzo zdyscyplinowanym, przychodzić na obrady, a poza tym mamy zamiar być aktywni - dodał.

Wśród potencjalnych kandydatów na marszałka izby pojawiają się zarówno nazwiska Borusewicza, jak i Borowskiego. Mówi się także o nowo wybranym senatorze PO Krzysztofie Brejzie.

Borys-Damięcka: to jest nasz punkt honoru

Jeszcze przed rozpoczęciem spotkania senator Barbara Borys-Damięcka mówiła o ewentualnym przejściu któregoś z senatorów KO do klubu senackiego PiS. Wskazywała, że przedstawiciele izby wyższej otrzymali swój mandat "od wyborców (...) a wyborcom należy się uczciwość i rzetelność". - Myślę, że to jest nasz punkt honoru - dodała.

O tym, że na piątkowym spotkaniu pojawi się też temat ewentualnej współpracy nowych senatorów z PiS mówił w czwartek szef senackiego klubu PO senator Bogdan Klich. - Ważne jest to, żeby wszyscy mieli przekonanie, a właściwie, żeby mieli wdrukowane w pamięć, że ktokolwiek dałby się skusić jakimkolwiek namowom PiS-owskim, to miałby piętno tego, który zdradził demokrację, szacunek dla konstytucji, przestrzeganie praw obywatelskich i wszystko to, o co walczyliśmy, żeby było przestrzegane przez cztery ostatnie lata - powiedział.

W związku z niewielką przewagą opozycji w Senacie do dziennikarzy zaczęły docierać informacje o próbach nakłonienia niektórych jej senatorów-elektów, by przeszli na stronę Prawa i Sprawiedliwości.

W środę senator Tomasz Grodzki mówił, że był sondowany, czy zostałby ministrem zdrowia. Europoseł PiS Patryk Jaki oświadczył, że jego zdaniem "to na razie jest fake news".