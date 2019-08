Spotkanie w sprawie lotów polityków. Bez Platformy Obywatelskiej

Video: tvn24

Jarosław Kaczyński: Donald Tusk odbył w ciągu 6 lat i 10...

08.08| Podczas konferencji Jarosław Kaczyński odnosząc się do sprawy podkreślił, że "reguły muszą być takie same dla wszystkich". - Donald Tusk odbył w ciągu 6 lat i 10 miesięcy urzędowania jako premier 281 lotów do Gdańska. Ja w tej chwili oczekuję od państwa zainteresowania tym. Odbył też szereg podróży do krajów egzotycznych, atrakcyjnych turystycznie, ale co do sensu politycznego tych wyjazdów można mieć pewne wątpliwości. No i jeździł tam z żoną - wskazał Kaczyński.

