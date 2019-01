Trwa spotkanie Matteo Salviniego z Jarosławem Kaczyńskim

Video: tvn24

Siemoniak: Kaczyński igra z ogniem, spotykając się z Salvinim

08.01 | Matteo Salvini to jest Włoch, który dąży do rozmontowywania Unii Europejskiej - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 wiceszef PO Tomasz Siemoniak. - A kto rozbija Unię Europejską igra z bezpieczeństwem Polski. Nasza obecność w Unii Europejskiej to jest nasze bezpieczeństwo - dodał. Jego zdaniem, "związanie się z Salvinim to dążenie do polexitu".

