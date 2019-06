Morawiecki z Weberem o "obsadzie stanowisk" w instytucjach unijnych

W piątek w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z kandydatem na szefa Komisji Europejskiej, niemieckim europosłem Manfredem Weberem, szefem frakcji Europejskiej Partii Ludowej (EPL).

- Podczas dzisiejszego spotkania były omawiane kwestie obsady stanowisk w ramach Komisji Europejskiej oraz w ramach innych instytucji unijnych. Na tym etapie polski rząd zabiega, aby zachować równowagę programowo-geograficzną w ramach czy to stanowisk Komisji Europejskiej czy innych instytucji unijnych - poinformował po spotkaniu rzecznik rządu Piotr Mueller. Manfred Weber wybrany na kolejną kadencję szefa Europejskiej Partii Ludowej Niemiecki... czytaj dalej »

Mueller powiedział, że na polski rząd "jeszcze nie wskaże kandydata, którego chciałby poprzeć w ramach ubiegania się o przewodniczącego Komisji Europejskiej". - Stanowisko polskiego rządu będzie znane pewnie na następnym posiedzeniu Rady Europejskiej, chociaż to jest dopiero pierwszy etap tych obrad. Rada Europejska spotyka się 20 czerwca w Brukseli. Równoległe są też prowadzone inne spotkania w ramach rozmów bilateralnych z innymi państwami - wyjaśnił rzecznik rządu.

Szef EPL

Manfred Weber został w środę ponownie wybrany na szefa frakcji centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim. Polityk bawarskiej CSU pełnił tę funkcję przez ostatnie pięć lat.



Weber to także kandydat EPL na szefa Komisji Europejskiej w nowej kadencji (2019-2024).



Europejska Partia Ludowa to od wielu lat najbardziej wpływowa rodzina polityczna w Europie. Z polskich partii należą do niej: Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe.

Wygrana PiS

W wyborach do Parlamentu Europejskiego PiS uzyskało 45,38 proc. głosów, Koalicja Europejska - 38,47 proc., Wiosna - 6,06 proc. PiS zdobyło 27 mandatów, KE - 22, a Wiosna - 3.



51 polskich posłów do Parlamentu Europejskiego kadencji 2019-2024 rozpocznie pracę w Brukseli za kilka tygodni. 52. europoseł - Dominik Tarczyński z PiS - obejmie mandat po formalnym wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.