"Kolejne deklaracje bez pokrycia". Nauczyciele krytyczni, minister chwali spotkanie

Propozycja MEN nas nie satysfakcjonuje, ponieważ nie konsumuje naszego postulatu. Nadal jesteśmy w akcji protestacyjnej - powiedział we wtorek przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa po rozmowach związkowców z minister edukacji. Sama Anna Zalewska oceniła natomiast, że to było "dobre, merytoryczne spotkanie".

W Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" w Warszawie odbyło się we wtorek kolejne spotkanie minister edukacji z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych. Koniec spotkania nauczycieli z minister Zalewską. Konkrety? "Żadne" Po godzinie 15. w... czytaj dalej »

Ministerstwo Edukacji Narodowej reprezentowali: minister Anna Zalewska i wiceminister Maciej Kopeć, Związek Nauczycielstwa Polskiego - Krzysztof Baszczyński, Forum Związków Zawodowych - Sławomir Wittkowicz, a oświatową Solidarność - Ryszard Proksa.

Nowa propozycja resortu

Zalewska zaproponowała podczas wtorkowego spotkania, że nauczyciele mogą szybciej dostać podwyżki: od września 2019 - 16,1 procent w stosunku do marca 2018 r.

Inne propozycje - jak podano na Twitterze resortu - dotyczą m.in. dodatkowego wsparcia finansowego dla nauczycieli stażystów, zwiększenia liczby godzin do dyspozycji dyrektora oraz dodatku za wyróżniającą pracę dla każdego nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.



Nauczyciele szybciej dostaną podwyżki. Nowa propozycja minister @_AnnaZalewska na spotkaniu ze związkami zawodowymi. Od września 2019 - 16,1 proc. w stosunku do marca 2018 r. pic.twitter.com/LFub0tDS23 — Ministerstwo Edukacji Narodowej (@MEN_GOV_PL) 22 stycznia 2019





"Dobre, merytoryczne spotkanie"

- To było dobre, merytoryczne spotkanie. Jesteśmy umówieni na kolejne 31 stycznia po to, by do 10 lutego - tak jak ustaliliśmy na spotkaniu 10 stycznia - spotkać się w pół drogi, myśląc o tym, co ważne dla nauczycieli, czyli wzroście wynagrodzeń - powiedziała po spotkaniu szefowa MEN.

Wskazała, że zmiany w przepisach, które będą konieczne, by przeprowadzić ten proces, muszą nastąpić do 30 kwietnia.

"Całkowite powstrzymanie się od pracy". Szef ZNP zapowiada strajk nauczycieli Będzie strajk... czytaj dalej » - W 2017 roku rząd, widząc pracę nauczyciela, szanując jego pracę, pamiętając, że od 2012 roku nie było żadnych podwyżek, podjął decyzję o tym, że w trzech krokach nastąpi znaczna podwyżka dla większości nauczycieli - powiedziała.

Szefowa MEN podała, że podczas wtorkowego spotkania "przypomniano i policzono to, co zostało zaakceptowane". - Krótko mówiąc, żaden nauczyciel nie będzie miał zajęć dodatkowych, szczególnie dla uzdolnionych lub potrzebujących uczniów, za darmo. Stąd decyzja o dodatkowych godzinach i dodatkowych pieniądzach do dyspozycji dyrektora - wskazała.

- Każdy nauczyciel, który będzie miał ocenę wyróżniającą, otrzyma odpowiedni dodatek - zapewniła minister. Dodała, że stażysta "każdego roku na start będzie otrzymywał tysiąc złotych".

ZNP: to puste słowa

- To kolejny stracony czas. To kolejne deklaracje bez pokrycia. To oznacza, że my będziemy kontynuować wszystkie procedury związane ze sporem zbiorowym. Natomiast to, co dzisiaj pani minister obiecała bez gwarancji premiera, to są po prostu puste słowa - powiedział po spotkaniu związkowców z szefową MEN Krzysztof Baszczyński z ZNP.

Zapowiedział, że związkowcy wezmą udział w kolejnym spotkaniu, które zaplanowano na 31 stycznia, ale podkreślił, że postulat związkowców jest "niezmienny". "Primaaprilisowy żart". Związki nauczycielskie krytycznie o propozycjach minister Zalewskiej Przedstawiciele... czytaj dalej »

Solidarność: propozycja MEN niesatysfakcjonująca

- Propozycja MEN nie satysfakcjonuje nas, ponieważ nie konsumuje naszego postulatu - powiedział przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa.

- Jedyne co nas satysfakcjonuje po dzisiejszym spotkaniu, to obietnica, że jednak zmienimy system wynagradzania i definicję płacy w oświacie i uzależnimy go od średniego wynagrodzenia w kraju. (...) Ten najważniejszy nasz postulat nie jest zrealizowany, nadal jesteśmy w akcji protestacyjnej - dodał.

Związkowcy z "S" przypomnieli, że żądają m.in. "podniesienia płac w oświacie analogicznie jak w resortach mundurowych, czyli nie mniej niż 650 zł od stycznia tego roku i kolejnych 15 proc. od stycznia 2020 r. do wynagrodzenia zasadniczego każdego nauczyciela bez względu na stopień awansu zawodowego".