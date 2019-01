Kaczyński spotka się z Salvinim. "Polski rząd przechodzi na pozycje skrajnie antyeuropejskie"

Theresa May do Polaków: chcemy, żebyście zostali

20.12 | Brytyjska premier Theresa May mówi do Polaków pracujących na Wyspach, że mogą zostać. Mimo to niepewność i niepokój wzrasta, bo pojawia się pytanie: jaka będzie ich przyszłość kiedy spełni się plan B, czyli wyjście Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy. Na rozmowy do Londynu pojechał premier Morawicki. Powtarza słowa premier May, ale brytyjscy politycy kreślą inny plan polityki imigracyjnej.

