Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz spotka się w niedzielę w Brukseli z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Tematem rozmowy ma być kwestia praworządności i uruchomionego wobec Polski przez Komisję Europejską artykułu 7 unijnego traktatu.

Szef MSZ spotka się z Timmermansem: na tym etapie trudno mówić o ustępstwach Chcę nawiązać... czytaj dalej » Szef polskiego MSZ zwrócił się do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej o spotkanie. Jak mówił w piątek Czaputowicz w rozmowie z korespondentem "Faktów" TVN, chce nawiązać bezpośrednie stosunki z Timmermansem.

Podkreślił, że "nie należy oczekiwać jakichś decyzji, bo nie o to chodzi". Dodał, że "jest to jego gest, Polski", żeby rozmawiać na temat uruchomienia przez Komisję Europejską artykułu 7 i "pokazać otwartość".

Czaputowicz chce przekonać wiceszefa KE, że "nasza reforma sądownictwa nie odbiega od standardów, które obowiązują w Unii Europejskiej".

Czaputowicz pytany, w jakich punktach polski rząd byłby gotowy na ustępstwa, powiedział: prawo zostało wprowadzone. Najbliższe miesiące to jego realizacja. (…) trudno powiedzieć, żeby na tym etapie Polska mogła wprowadzić jakieś ustępstwa.

Uruchomiony artykuł 7

Juncker: nie prowadzimy wojny z Polską Prowadzimy... czytaj dalej » Komisja Europejska w grudniu ubiegłego roku podjęła decyzję o uruchomieniu wobec Polski procedury z artykułu 7 Traktatu unijnego.

Art.7 mówi o tym, że na uzasadniony wniosek jednej trzeciej państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego lub Komisji Europejskiej Rada UE może stwierdzić istnienie wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez kraj członkowski wartości unijnych. Decyzja w tej sprawie, która jest podejmowana przez kraje większością czterech piątych, nie wiąże się jeszcze z sankcjami, ale jest krokiem na drodze do nich. Same sankcje wymagają jednomyślności.

Timmermans, który poinformował o tej decyzji, podkreślił, że KE daje Polsce trzy miesiące na wprowadzenie rekomendacji dotyczących praworządności.

9 stycznia w Brukseli spotkali się premier Mateusz Morawiecki oraz szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Obie strony chwaliły dobrą i konstruktywną atmosferę.



Szef MSZ w Berlinie: artykuł 7 to nie tyle problem Polski, co problem instytucji europejskich Niemcy są ważnym,... czytaj dalej » Morawiecki i Juncker umówili się na kolejne spotkanie, by - jak napisali we wspólnym oświadczeniu - kontynuować dyskusję w omawianych sprawach "mającą przynieść postępy do końca lutego".

Zalecenia dla polskiego rządu

KE w zaleceniach przyjętych 20 grudnia 2017 roku wskazała, jakie działania muszą podjąć polskie władze, aby odpowiedzieć na jej zastrzeżenia. Chodzi m.in. o wprowadzenie zmian do ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym o niestosowanie obniżonego wieku emerytalnego wobec obecnych sędziów.



Komisja domaga się też zmiany w ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa. Chce, by nie przerywano kadencji sędziów-członków Rady a nowe rozwiązania gwarantował wybór członków KRS przez przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Innym z zaleceń jest "przywrócenie niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego przez zapewnienie, aby prezes i wiceprezes byli wybierani zgodnie z prawem, oraz aby wyroki Trybunału były publikowane i w całości wykonywane".

