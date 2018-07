Profesor Małgorzata Gersdorf w Pałacu Prezydenckim

Piotrowicz: skandaliczna uchwała KRS

03.03.| Podczas posiedzenia KRS przyjęła uchwałę, w której wskazuje, że Rada kończy swoją działalność w składzie ukształtowanym w zgodzie z konstytucją. Słowa te poseł Stanisław Piotrowicz nazwał "skandalicznymi”. - Ja się pytam, czy zmienia się skład Rady w sposób niezgodny z konstytucją? Przecież konstytucji nikt nie zmienia. W miejsce obecnych w Krajowej Radzie Sądownictwa sędziów wejdą inni sędziowie i to jest w zgodzie z konstytucją - mówił Piotrowicz. - A przecież sposób wyborów sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa zgodny z konstytucją ma określić ustawa, a więc parlament. I parlament to określił. Z chwilą wejścia w życie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa będzie wybierał parlament. To pozostaje w pełnej zgodzie z zapisem konstytucyjnym - powiedział.

