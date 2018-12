Schetyna po spotkaniu z Georgette Mosbacher: ambasador twardo broni zasad podstawowych

Ambasador USA dużo czasu poświęciła kwestii zniesienia wiz dla Polaków. Jest dobry plan i dobry pomysł - mówił szef sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, lider PO Grzegorz Schetyna po wtorkowej rozmowie z Georgette Mosbacher. Dodał, że wśród poruszonych tematów było także "to, co jest troską pani ambasador: kwestia wolności mediów w Polsce". Mosbacher podkreśliła, że do spotkania doszło, bo chce ona poznać "Polaków z różnymi poglądami".

Zaangażowanie USA "jest niepodważalne". Wspólna wizyta Mosbacher i Błaszczaka Relacje... czytaj dalej » We wtorek po południu w Sejmie odbyło się spotkanie szefa Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny - który jest zarazem przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych - z Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Spotkanie z inicjatywy ambasador Mosbacher

Schetyna powiedział dziennikarzom, że do spotkania doszło z inicjatywy ambasador i że rozmowa dotyczyła relacji polsko-amerykańskich.



Lider PO poinformował, że Mosbacher bardzo dużo czasu poświęciła kwestii zniesienia wiz do USA dla Polaków. Przypomniał, że ambasador we wcześniejszych swoich wypowiedziach zobowiązała się doprowadzić do tego, by do końca 2019 roku wizy dla Polaków zostały zniesione.



- Widzę, że jest dobry plan i dobry pomysł, o którym pani ambasador mówiła, żeby poziom odmów (wydania Polakom wiz - red.) zmniejszył się do tych krytycznych trzech procent. Widzę, że pani ambasador ma to dobrze przygotowane. Mówiła o pomysłach, żeby tak się stało. Widzę, że to jest dla niej ważne. Gdyby tak się stało, to rzeczywiście przeszłaby do historii relacji polsko-amerykańskich - mówił Schetyna.

"Polska powinna spełniać szczególną rolę w relacjach UE z USA"

Mosbacher: jestem gotowa, żeby załatwić dla was sprawę wiz - Jestem gotowa,... czytaj dalej » Według lidera PO rozmowa dotyczyła też kwestii bezpieczeństwa, współpracy w NATO oraz budowy bazy amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej w Redzikowie.



Jak zaznaczył Schetyna, "warto, by ze strony rządu i opozycji, był wspólny komunikat, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo ważne". - To jest nasz strategiczny partner od wielu lat i chcemy to podkreślać - powiedział przewodniczący PO. Jak dodał, "szczególnie w roku wyborczym strona amerykańska musi wiedzieć, że relacje polsko-amerykańskie zawsze będą specjalne i zawsze będą na bardzo wysokim poziomie".



- Zależy mi na tym, by opinia (ambasador) o Polsce była budująca polską pozycję w Stanach Zjednoczonych. Ale uważam także, że rola Polski w trudnym roku wyborczym musi być też taka, jaka była w latach poprzednich, to znaczy Polska powinna spełniać szczególną rolę w relacjach UE z USA i dużo o tym mówiliśmy - relacjonował lider PO.

"Troska pani ambasador: wolność mediów w Polsce"

- (Rozmawialiśmy) też o tym, co jest troską pani ambasador: kwestia wolności mediów w Polsce, amerykańskich inwestycji w Polsce, trójpodziału władzy, relacji demokratycznych i biznesowych, które są w naszym kraju - relacjonował Schetyna. - Ambasador bardzo twardo broni zasad podstawowych, fundamentalnych. Mówiliśmy o wartościach, które są podstawowe dla ludzi wolności i to na pewno bardzo wyraźnie potwierdziła - dodał.



- Bardzo dobrze oceniam to spotkanie, umówiliśmy się na następne - powiedział Schetyna.



Spotkanie z @USAmbPoland poświeciliśmy na rozmowę o kwestiach bezpieczeństwa oraz politycznych i gospodarczych stosunkach Polski i USA. Stany Zjednoczone mogą liczyć na polepszenie i profesjonalizację współpracy, gdy jesienią PO wygra wybory i będzie współtworzyć rząd. pic.twitter.com/FPwpHGhMh5 — Grzegorz Schetyna (@SchetynadlaPO) December 11, 2018





"Powinnam spotkać się z Polakami z różnymi poglądami"

Mosbacher powiedziała dziennikarzom, że spotkanie miało charakter kurtuazyjny. - Reprezentuję wszystkich Amerykanów, którzy mają różne przekonania polityczne, stąd mam przekonanie, że powinnam spotkać się z Polakami z różnymi poglądami politycznymi. Chciałam po prostu przedstawić się i spotkać się z liderem drugiej strony (sceny politycznej - red.) - mówiła ambasador.

"Cieszę się, że miałam dziś okazję poznać przewodniczącego Platformy Obywatelskiej (Grzegorza Schetynę - red.) i dowiedzieć się więcej o różnorodności partii politycznych w Polsce" - napisała na Twitterze we wtorek wieczorem.



Cieszę się, że miałam dziś okazję poznać przewodniczącego Platformy Obywatelskiej i dowiedzieć się więcej o różnorodności partii politycznych w Polsce. https://t.co/uHFNDVFiHD — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) December 11, 2018