Szybkie spotkanie Dudy i Trumpa. Szereg tematów do omówienia i "sondowanie" Polski

Prezydent Andrzej Duda spotka się w Nowym Jorku z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Strona polska liczy, że zostanie wówczas podpisana deklaracja dotycząca zwiększonej obecności wojskowej USA w Polsce. Poniedziałkowe spotkanie ma potrwać pół godziny, a wśród omawianych tematów mają pojawić się również kwestie energetyczne i dotyczące zniesienia wiz dla Polaków. Reporter "Faktów" TVN mówił, że Trump może także "sondować" polskiego prezydenta w sprawie udziału w ewentualnej koalicji międzynarodowej przeciwko Iranowi.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą kontynuuje swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych, którą rozpoczął w sobotę. W poniedziałek spotka się z Donaldem Trumpem, a we wtorek weźmie udział w debacie generalnej na 74. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Jak poinformował reporter "Faktów" TVN Marcin Wrona, poniedziałkowe spotkanie prezydentów ma się rozpocząć około godziny 20.15 czasu polskiego i potrwać pół godziny. Wskazywał, że wśród dyskutowanych tematów pojawi się kwestia zniesienia wiz, kwestia energetyki oraz podpisanie konkretnej umowy dotyczącej zwiększenia liczebności amerykańskich wojsk w Polsce. 12 czerwca pomiędzy Polską a USA została podpisana w Waszyngtonie ogólna deklaracja, na podstawie której została zagwarantowana trwała obecność amerykańskich żołnierzy nad Wisłą.

Szczerski: to jest nowa jakość w relacjach militarnych polsko-amerykańskich

Jak tłumaczył szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, "deklaracja, która jest na to spotkanie przygotowana, mówi już o konkretnych miejscach stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce".

Szczerski wskazał, że przygotowany dokument "potwierdza to, że w Polsce będzie zainstalowane dowództwo dywizyjne amerykańskie z konkretnym miejscem stacjonowania". - To jest nowa jakość w relacjach militarnych polsko-amerykańskich, bo nie tylko wojsko do Polski będzie wysłane, ale także dowództwo dywizyjne w Polsce. To jest rzecz bardzo ważna - ocenił.

Stany Zjednoczone "sondują" partnerów w sprawie koalicji antyirańskiej

Reporter "Faktów" TVN mówił także, że podczas spotkania prezydentów Donald Trump może "sondować" polskiego prezydenta w sprawie udziału w ewentualnej koalicji międzynarodowej przeciwko Iranowi. Przywoływał tutaj działania amerykańskiego sekretarza stanu Mike'a Pompeo o tworzeniu szerokiej koalicji, "które zadaniem będzie odstraszanie Iranu".

