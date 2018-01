Co powinny zrobić strony, żeby rozwiązać konflikt ws. nowelizacji ustawy o IPN?





Polski parlament pracuje nad nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która wprowadza między innymi kary temu, kto "publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność" za zbrodnie niemieckie. Nowelizację przegłosował już Sejm, a planowana zmiana spotkała się z krytyką władz Izraela. Co powinny zrobić strony, żeby rozwiązać konflikt? Zagłosuj w naszej sondzie.

Sejm w piątek uchwalił nowelizację ustawy o IPN - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Zgodnie z nią każdy, kto "publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne - będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech". Taka sama kara grozi za "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".

Do nowych przepisów krytycznie odniosły się władze Izraela.

Co powinny zrobić strony, żeby rozwiązać konflikt ws. nowelizacji ustawy o IPN? zamknij Co powinny zrobić strony, żeby rozwiązać konflikt ws. nowelizacji ustawy o IPN? Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Co powinny zrobić strony, żeby rozwiązać konflikt ws. nowelizacji ustawy o IPN? Polska powinna stać twardo przy swoim 43% Polska powinna iść na ustępstwa 19% Obie strony powinny iść na ustępstwa 38% Oddanych głosów: 1201 zobacz wyniki

