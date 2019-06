Spór o Westerplatte. Spotkanie Dulkiewicz-Sellin bez środowisk kombatanckich





"Spotkanie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz z wiceministrem kultury Jarosławem Sellinem dotyczące Westerplatte powinno odbyć się w wąskim gronie, natomiast dalsze konsultacje w tej sprawie między innymi z udziałem środowisk kombatanckich" - przekazało w środę biuro prasowe Urzędu Miasta w Gdańsku.

Na przyszły wtorek zaplanowane jest w Warszawie spotkanie prezydent Gdańska z wiceszefem MKiDN na temat przyszłości Westerplatte.

"Ministerstwo nie będzie uczestniczyło w prywatnym projekcie politycznym prezydent Gdańska" Zaostrza się spór... czytaj dalej » We wtorek Aleksandra Dulkiewicz powiedziała, że jest gotowa do rozmowy "pod warunkiem, że w tej rozmowie będą uczestniczyli przedstawiciele kombatantów, ludzi, których bliscy przelewali krew na Westerplatte, po drugie środowiska muzealnicze, środowiska związane z architektami, historykami sztuki, bo Westerplatte jest symbolem polskości, ważnym symbolem dla każdej Polki i Polaka i niezmiernie ważnym symbolem dla gdańszczanina".

W środę biuro prasowe Urzędu Miasta w Gdańsku przekazało oświadczenie, w którym wyjaśniono, że "zgodnie z rozmową i ustaleniami z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem Jarosławem Sellinem jest oczywiste, że spotkanie w najbliższy wtorek w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego powinno odbyć się w wąskim gronie".

"Natomiast kolejne konsultacje dotyczące przyszłości Westerplatte powinny toczyć się z udziałem środowisk kombatanckich, muzealnych oraz architektów" - napisała w oświadczeniu kierownik biura prasowego UM Olimpia Schneider.

Specustawa w sprawie Westerplatte

We wtorek sejmowa komisja infrastruktury przyjęła projekt PiS specustawy "o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku". Według autorów propozycji ma ona usprawnić budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku.

Projekt budzi sprzeciw m.in. władz Gdańska oraz polityków opozycji. - Nie można za pięć dwunasta poselskim projektem ustawy, argumentując to faktem, że mamy 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, przyjmować na kolanie prawo, które jak mamy podstawy sądzić, może być niekonstytucyjne - mówiła Aleksandra Dulkiewicz dziennikarzom w przerwie obrad komisji infrastruktury.

Spór o Westerplatte. Prezydent Gdańska: uważacie, że polska krew ma jakąś cenę? Zagospodarowanie... czytaj dalej » Wyraziła też pogląd, że po uchwaleniu specustawy, muzeum, które zarządza częścią terenu na Westerplatte, zostanie wywłaszczone na rzecz innego muzeum". - Ostatni raz w polskiej historii miało to miejsce 1 stycznia 1950 roku - dodała prezydent Gdańska.

Wiceminister Sellin przekonywał natomiast, że przygotowana przez posłów PiS specustawa jest potrzebna ze względu na "rozproszenie właścicielskie na terenie Westerplatte".

- Uważamy, że miasto Gdańsk powinno się cieszyć, że rząd polski chce wyasygnować 150 milionów na poważną inwestycję w mieście Gdańsk, która jak zostanie dokończona, to będzie niezwykle atrakcyjna, będzie przyciągać jeszcze więcej ludzi niż dziś. Tam chętnie ludzie przyjeżdżają, ale często nie mają czego oglądać, albo są oburzeni jak widzą to, co muszą tam dzisiaj oglądać - powiedział Sellin.