"Ktoś manipuluje nastrojami". W Siemiatyczach pokłócili się o "Kler", spotkają się w sądzie

Gajos: "Kler" powinien być i jest pewnym wstrząsem

01.10.| - ("Kler") powinien być takim wstrząsem i myślę, że nim będzie. Wiemy o wielu przypadkach, które się określa, że nie mieszczą się w głowie, co wynika z tej kurtyny, pewnego rodzaju ochrony, której podlegają osoby dopuszczające się rzeczy strasznych. Ich się usuwa, chowa się gdzieś w kąt. Normalny człowiek byłby osądzony, poszedłby do więzienia czy zostałby surowo ukarany. To się jakoś rozmywa i jest to najbardziej irytujące dla ludzi, którzy się na to nie zgadzają, żeby jedna nazwijmy to "kasta" była zwolniona z obowiązków. To nas irytuje - stwierdził Gajos.

