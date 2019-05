Specjalne wydanie "Rozmowy Piaseckiego" - druga rozmowa od 8.30 w TVN24 i tvn24.pl

Video: tvn24 "Zero tolerancji dla grzechu i przestępstwa"08.01 | Jeśli ktoś wie i może zaświadczyć, to jego zadaniem w sumieniu jest zgłoszenie się do delegata biskupa - powiedział ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, zapytany w dogrywce "Rozmowy Piaseckiego" w tvn24.pl o zarzuty stawiane księdzu Henrykowi Jankowskiemu. - Stanowisko Kościoła jest jasne: (pedofilia) to jest grzech i przestępstwo - podkreślił we wcześniejszej, telewizyjnej części programu. zobacz więcej wideo »