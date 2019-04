Słabsze niż w marcu oceny pracy rządu, premiera i prezydenta. Najnowszy sondaż

Video: Fakty TVN

PiS: 38 procent, Koalicja Europejska: 35 procent. Sondaż dla...

PiS na czele, Koalicja Europejska tuż za nim. Według telefonicznego sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 38 procent wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zagłosowałoby na partię rządzącą, a 35 procent na Koalicję Europejską. Wiosna Roberta Biedronia cieszyłaby się poparciem rzędu 10 procent. Do wyborów do Parlamentu Europejskiego został nieco ponad miesiąc.

