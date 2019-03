"Nie ma usprawiedliwienia dla sytuacji, która się zdarzyła". Oświadczenie szpitala w Sosnowcu

Lekarz prowadzący 39-letniego pacjenta, który 18 marca zmarł w sosnowieckim Szpitalu Miejskim po wielogodzinnym pobycie na izbie przyjęć, został odsunięty od obowiązków – poinformował prezes placówki Dariusz Skłodowski.

W opublikowanym w poniedziałek na stronie szpitala oświadczeniu prezes sosnowieckiego szpitala Dariusz Skłodowski zadeklarował współpracę i pełną otwartość wobec wszystkich służb zajmującymi się wyjaśnieniem sprawy: prokuratury, policji oraz Biura Rzecznika Praw Pacjenta, które rozpoczęło kontrolę. W szpitalu pracuje także komisja ds. zdarzeń niepożądanych.

Oświadczenie szpitala w Sosnowcu

"Do czasu pełnego wyjaśnienia sprawy lekarz prowadzący tego pacjenta nie pełni swoich obowiązków" – oświadczył prezes. "Raz jeszcze chcę podkreślić, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla sytuacji, która zdarzyła się w szpitalu, a rodzinie pacjenta przekazuję szczere wyrazy współczucia i żalu" – dodał.

Prezes Skłodowski zapewnił, że każdy potrzebujący pomocy na izbie przyjęć szpitala w Sosnowcu ją otrzyma, oraz że priorytetem jest wyjaśnienie tego zdarzenia i wyciągnięcie z niego wszystkich odpowiednich wniosków i konsekwencji.

Zgodnie z ubiegłotygodniową zapowiedzią prezes przekazał informacje na temat świadczeń udzielonych w dniu śmierci 39-latkowi. Zastrzegł, że szpital jest zobowiązany do przestrzegania prawa pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych, przez co nie może przekazać opinii publicznej szczegółów dotyczących zdrowia i leczenia danego pacjenta.

Przebieg zdarzeń według szpitala w Sosnowcu

Według informacji szpitala 39-latek został zarejestrowany na izbie przyjęć o godzinie 10.33, a o 10.45 zlecono badanie z zakresu diagnostyki obrazowej, którego wynik był gotowy o 12.21.

Kilka minut później zlecono konsultację lekarską, a potem ponownie diagnostykę obrazową. Wyniki były gotowe ok godz. 14.15. Godzinę później zlecono badanie laboratoryjne, którego wynik był gotowy 40 minut później, po kolejnych 40 minutach odbyła się konsultacja lekarska, a potem zlecono kolejną, zakończoną o 17.52.

Potem znów zlecono konsultację lekarską i kolejne badania laboratoryjne i obrazowe. Między godziną 19.26 a 22.05 miała miejsce, jak informuje szpital, "kontynuacja procedur diagnostyczno-leczniczych". Około godz. 22 pacjent zmarł.

"Zweryfikujemy lub wprowadzimy nowe zasady"

Prezes Skłodowski zaapelował do osób, mogących posiadać jeszcze jakieś informacje w tej sprawie, o przekazanie ich dyrekcji szpitala.

"Nie spoczniemy, dopóki sprawa nie zostanie wyjaśniona, a wobec osób winnych tego zdarzenia - nie zostaną wyciągnięte konsekwencje. Podejmiemy też działania, które - mam nadzieję - pozwolą odbudować państwa zaufanie. Zweryfikujemy lub wprowadzimy nowe zasady, które to zapewnią i nie pozwolą, by podobna sytuacja kiedykolwiek się powtórzyła" - zapewnił.

Przebieg zdarzeń według bliskich zmarłego

Sprawę śmierci 39-letniego Krzysztofa nagłośnili w mediach społecznościowych jego bliscy. Jak relacjonowała na Facebooku szwagierka zmarłego Anna Siwecka, mężczyzna miał opuchniętą i siną nogę od kolana w dół.

Został skierowany do szpitala przy ul. Zegadłowicza w trybie pilnym przez lekarza rodzinnego, który uznał, że wszystko wskazuje na zator zagrażający życiu.

Według kobiety personel szpitala długo nie reagował właściwie na cierpienie pacjenta, którego stan się pogarszał, ani na skargi jego najbliższych. Proszeni o pomoc lekarze mieli ograniczać się jedynie do zdawkowych pytań.

Profesjonalną pomoc mężczyzna miał otrzymać po upływie około dziewięciu godzin, kiedy już konał. Mężczyzna miał być kilkakrotnie reanimowany, jednak zmarł ok. godz. 22.

Śledztwo w sprawie śmierci w izbie przyjęć

Śledztwo w tej sprawie, prowadzone początkowo przez Prokuraturę Rejonową Sosnowiec-Południe, przejęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach.

Przeprowadzono sekcję zwłok mężczyzny, ale nie ma jeszcze pisemnej opinii na ten temat. Podczas sekcji zdecydowano o przeprowadzeniu dodatkowych badań histopatologicznych i toksykologicznych.

Prokurator przesłuchał pierwszych świadków - członków rodziny i przedstawiciela szpitala. Zabezpieczono też dokumentację medyczną i monitoring izby przyjęć.

Kontrolę w sosnowieckim szpitalu prowadzi też śląski oddział NFZ i Rzecznik Praw Pacjenta. W piątek placówkę wizytował wiceminister zdrowia Krzysztof Król. - Szpital jest bezpieczny. Personel tutaj pracujący jest wysokiej jakości. Natomiast całość tego musi być udokumentowana w takiej formule, aby taka sytuacja nie miała miejsca nigdy więcej - powiedział.