Czterolatek wypadł z okna na trzecim piętrze

Dziecko wyskoczyło z okna w Czechowicach-Dziedzicach

Trzyletni chłopiec wspiął się na parapet, zobaczył przez okno bawiące się dzieci i postanowił się do nich przyłączyć. Był w mieszkaniu na pierwszym piętrze, na wysokości trzech metrów. Gdy w oknie zobaczył go z podwórka chłopiec, lat sześć, podbiegł do budynku i złapał spadającego trzylatka.

