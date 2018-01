Opozycja nie ma szans. Nowy sondaż





W styczniu, wśród osób deklarujących chęć udziału w wyborach do Sejmu, 42 procent zadeklarowało zamiar głosowania na PiS, na PO - 14 procent, a na ruch Kukiz'15 i Nowoczesną po 7 procent badanych. 5 procent oddałoby głos na SLD - wynika z najnowszego badania Kantar Public.

42-procentowe poparcie dla PiS w styczniu oznacza, że grupa osób deklarujących głosowanie na tę partię zwiększyła się w stosunku do badania z grudnia 2017 r. o 2 punkty procentowe.



Notowania PO (14 procent) pogorszyły się w porównaniu z sondażem z ubiegłego miesiąca o 3 punkty procentowe.

Nie zmieniły się natomiast notowania ruchu Kukiz’15 oraz Nowoczesnej - na każdą z tych partii zagłosowałoby po 7 procent badanych. Poparcie dla SLD (5 procent) zwiększyło się o 1 punkt procentowy w stosunku do badania z grudnia ub.roku.



Według styczniowego sondażu na PSL zagłosowałoby 4 procent ankietowanych (1 punkt procentowy mniej niż poprzednio), na partię Wolność oraz na partię Razem głosowanie zadeklarowałoby po 2 procent badanych (w przypadku partii Wolność notowanie bez zmian; w przypadku partii Razem oznacza to 1 punkt procentowy więcej niż poprzednio).



Z zestawienia wynika, że spośród ogółu osób, które zapowiedziały zamiar głosowania, 16 procent badanych nie było zdecydowanych, komu przekazałoby swoje poparcie (1 punkt procentowy mniej niż w grudniu).

Źródło: tvn24 Styczniowy sondaż Kantar Public

Tylko 26 proc. obywateli pewnych pójścia na wybory

Z badania wynika, że gotowość wzięcia udziału w wyborach parlamentarnych wyraziło łącznie 59 procent badanych - zdecydowanie poszłoby na nie 26 procent, a 33 procent raczej wzięłoby w nich udział.

17 procent ankietowanych stwierdziło, że na pewno by nie zagłosowało. 14 procent zadeklarowało, że raczej nie zagłosowałoby w wyborach. 10 procent ankietowanych wahało się, czy iść, czy nie iść do głosowania.



Eksperci Kantar Public wskazali, że w porównaniu do wyników z grudnia ub.roku, w styczniu nieco mniej osób zadeklarowało udział w wyborach (spadek o 6 pkt procentowych). Jednocześnie - jak dodano - o 4 punkty procentowe wzrósł odsetek osób, które zdecydowanie nie wzięłyby udziału w wyborach.



Kantar Public przeprowadził sondaż między 12 a 17 stycznia na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1006 dorosłych mieszkańców Polski. Preferencje partyjne badano w grupie 596 osób deklarujących "zdecydowanie" lub "raczej" zamiar uczestniczenia w wyborach.