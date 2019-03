Sondaż: PiS liderem, trzy partie w Sejmie

Video: Jan Piotrowski / Fakty po południu

Najnowszy sondaż. Koalicja Obywatelska dwa punkty nad PiS

W najnowszym sondażu Koalicja Europejska w wyborach do Parlamentu Europejskiego z dwupunktową przewagą nad PiS. To pierwszy taki sondaż. PiS ma nadzieję, że pierwszy i ostatni. Swoich przedstawicieli w PE miałyby też Wiosna i Kukiz'15. Do wyborów jeszcze ponad dwa miesiące. Walka o głosy wyborców przyspiesza.

