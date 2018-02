Foto: tvn24 Video: Fakty po Faktach TVN24

Goście "Faktów po Faktach" o wynikach najnowszego sondażu CBOS

06.01 | Polacy abdykowali z miejsca, które (...) wypracowaliśmy. To jest koniec naszego marzenia o solidarności - powiedział w sobotę w "Faktach po Faktach" były opozycjonista Andrzej Celiński. - Andrzej posługuje się czymś, co sprawia, że PiS wygrywa w tej grze poparcia społecznego. Mianowicie takie poczucie wyższości, które z jego ust i jego wypowiedzi tutaj bije: "my normalni, oni nienormalni" - skomentował słowa Celińskiego socjolog prof. Paweł Śpiewak.

