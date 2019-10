Wóz strażacki zderzył się z autem i wjechał w budynek. Ukarano obu kierowców

Foto: Sokółka TV Video: Sokółka TV

W Sokółce wóz strażacki uderzył w budynek na skrzyżowaniu

15.05 | W środę w Sokółce jadący do zgłoszenia wóz strażacki uderzył w budynek. W wypadku ranne zostały cztery osoby. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 oficer prasowy Straży Pożarnej w Sokółce st. kpt. Piotr Pawłowski, otrzymały one pierwszą pomoc i zostały przewiezione do pobliskiego szpitala.

