"PiS odbudowuje układ w KNF-ie, żeby to nadzorować, żeby mieć swoich ludzi"

Video: tvn24

Stefaniak: jeżeli milczą to znaczy, że chcą być może coś ukryć

18.12 | - Dziwi mnie to, że ani Adam Glapiński się do wyjaśnień nie kwapi, ani tym bardziej premier, którego o to prosiliśmy. Jest cisza. Jeżeli milczą to znaczy, że chcą być może coś ukryć - mówił Jakub Stefaniak (PSL).

