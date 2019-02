Sellin odpowiada na list Sobeckiej





Listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego są dobre, są mocne, będą jeszcze mocniejsze. Zostaną w pełni zaprezentowane już wkrótce - podkreślił wiceminister kultury Jarosław Sellin. To odpowiedź na list posłanki PiS Anny Sobeckiej wysłany do prezesa partii, w którym apelowała o poszerzenie list w wyborach do europarlamentu.

Posłanka Anna Sobecka zaapelowała do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o poszerzenie list wyborczych do Parlamentu Europejskiego o przedstawicieli ugrupowań patriotycznych, "którym na sercu leży dobro Polski i Europy". W tym kontekście wymieniła między innymi szefa Ruchu Narodowego Roberta Winnickiego i działaczkę pro-life Kaję Godek.

Posłanka podkreśliła w liście otwartym do prezesa PiS zamieszczonym na portalu społecznościowym, że reprezentowany przez te osoby elektorat "to zdyscyplinowana i aktywna grupa wyborców, których działalność w kampanii wyborczej trudno przecenić".

Sellin: ten apel jest już realizowany

Wiceminister Jarosław Sellin pytany w sobotę w radiowej Trójce, czy Jarosław Kaczyński powinien odpowiedzieć pozytywnie na ten apel, odparł, iż apel posłanki "jest realizowany".

- W tym sensie został zrealizowany, że pani poseł Sobecka postuluje, żeby te listy były na tyle silne, żeby rokowały możliwość zwycięstwa i moim zdaniem rokują. Te, które już przedstawiliśmy - zaznaczył.

Podkreślił, że "listy Prawa i Sprawiedliwości są dobre, są mocne, będą jeszcze mocniejsze". Dodał, że pełne listy zostaną zaprezentowane "już wkrótce".

PiS ogłosił liderów list do eurowyborów

We wtorek Komitet Polityczny PiS podjął decyzje dotyczące "jedynek" i "dwójek" na listach w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wśród "jedynek" są między innymi: Joachim Brudziński, Beata Szydło, Adam Bielan, Witold Waszczykowski, Anna Zalewska, Beata Mazurek i Joanna Kopcińska.

