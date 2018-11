Sąd Najwyższy oddalił kasacje wobec pięciu skazanych w związku z zawaleniem hali MTK





»

Sąd Najwyższy oddalił kasacje wobec pięciorga skazanych w związku z katastrofą hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku. Orzeczenie w tym zakresie jest ostateczne. Sąd uchylił wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu MTK i przekazał jego sprawę do ponownego rozpoznania w drugiej instancji.

W ustnym uzasadnieniu czwartkowego wyroku sędzia Barbara Skoczkowska podkreśliła, że na etapie postępowań w sądach pierwszej i drugiej instancji wina oskarżonych została prawidłowo wykazana. W katastrofie hali MTK zginęło 65 osób. "Skarb Państwa ponosi cywilną odpowiedzialność" - Byłem tam,... czytaj dalej »

- Jeśli chodzi o winę oskarżonych, to w sposób prawidłowy zostało wykazane, że ci oskarżeni nie zachowali ostrożności wymaganej w tych okolicznościach i przewidywali możliwość sprowadzenia zdarzenia polegającego na zawaleniu się hali wystawowej w Katowicach - zaznaczyła sędzia Skoczkowska.

Łącznie - po prawomocnie zakończonej we wrześniu zeszłego roku przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach sprawie dotyczącej zawalenia się hali MTK - do Sądu Najwyższego wpłynęło sześć kasacji. Złożyli je obrońcy pięciorga skazanych oraz - w odniesieniu do uniewinnionego byłego członka zarządu MTK - prokuratura.

Najsurowsza kara dla projektanta hali

Sąd Apelacyjny we wrześniu zeszłego roku wymierzył kary od 1,5 do 9 lat więzienia pięciu oskarżonym, cztery osoby zostały uniewinnione. Najsurowszą karę 9 lat więzienia Sąd Apelacyjny orzekł wobec projektanta hali Jacka J. za sprowadzenie katastrofy z tzw. zamiarem ewentualnym. Uznał, że J. mógł liczyć się z tym, iż budowla może się zawalić. Ponadto skazani zostali: były członek zarządu spółki MTK Ryszard Z. na 2 lata więzienia, dyrektor techniczny spółki Adam H. na 1,5 roku, rzeczoznawca budowlany Grzegorz S. na 2 lata oraz były inspektor nadzoru budowlanego w Chorzowie Maria K. na 2 lata. 65 ofiar i niewinny członek zarządu hali. Prokurator: wiedział, że dach ugina się pod śniegiem W zawalonej hali... czytaj dalej »

Obrońcy skazanych wnioskowali na rozprawie przed Sądem Najwyższym w zeszłym tygodniu albo o uniewinnienie swych klientów, albo o przekazanie ich spraw do ponownego rozpoznania.

Uniewinnieni przez katowicki sąd apelacyjny zostali natomiast wykonawcy hali oraz były członek zarządu MTK Nowozelandczyk Bruce R., wobec którego prokuratura złożyła kasację i domagała się uchylenia wyroku w jego sprawie. Prokuratura kwestionowała przyjęcie przez Sąd Apelacyjny, że R. działał w "usprawiedliwionym błędzie" i nie mógł przewidzieć popełnienia przestępstwa.

Katastrofa hali MTK

Hala MTK zawaliła się w styczniu 2006 r. Była to największa katastrofa budowlana w historii Polski. Po zawaleniu się dachu hali zginęło 65 osób uczestniczących w targach gołębi pocztowych, a ponad 140 zostało rannych, w tym 26 doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Proces karny w sprawie katastrofy toczył się od maja 2009 r. i był jednym z największych w historii śląskiego wymiaru sprawiedliwości.