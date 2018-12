Palimy byle czym i oddychamy byle jakim powietrzem. Panorama polskiego smogu

Tak dramatycznie, jak w ostatnich dniach, dawno pod względem smogu nie było. Po bardzo złym, a miejscami fatalnym wtorku, kiedy na przykład w Rybniku poziom zanieczyszczenia powietrza został przekroczony nawet o ponad tysiąc procent w stosunku do dopuszczalnego, w środę było trochę lepiej, ale nadal daleko od normy. Reporterzy TVN24 byli w kilku miejscach kraju, by przedstawić smogową panoramę Polski.

Reporterzy odwiedzili między innymi Rybnik, który należy do miast o najgorszej jakości powietrza w Unii Europejskiej.

Ludzie wracają z pracy i zaczyna się smog. Sąsiad na sąsiada nasyła ekopatrol Gdy wieczorem z... czytaj dalej » Przedstawili też sytuację Warszawy. Stolicy nie ratuje nawet bliskość Puszczy Kampinoskiej. W środę miasto ogłosiło swój plan walki ze smogiem.

Zanieczyszczonym powietrzem wita turystów Zakopane. Smog nie lubi wietrznej i deszczowej pogody. Tymczasem w stolicy Tatr panuje mroźna, bezwietrzna aura z wysokim ciśnieniem atmosferycznym. To idealne warunki do tworzenia się chmur ciemnego pyłu, co pokazały nasze kamery.

W smogowej panoramie Polski nie mogło też zabraknąć Krakowa, miasta od lat kojarzącego się ze smogiem.

