Dwa śmigłowce Black Hawk przekazane policji. "Naszpikowane elektroniką"





W obecności premiera Mateusza Morawieckiego i szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego oficjalnie przekazano w piątek dwa śmigłowce S-70i Black Hawk na potrzeby policji. Uroczystość przekazania maszyn i ich poświęcenie odbyła się na lotnisku na warszawskim Bemowie.

Sprzęt będzie wykorzystywany głównie w działaniach antyterrorystycznych.

Departament Stanu USA zgodził się na sprzedaż Polsce wyrzutni HIMARS Departament Stanu... czytaj dalej » - Jest to konieczny krok w kierunku modernizacji polskiej policji, jakiego dawno nie widzieliśmy - przekonywał premier.

Szef rządu zaznaczył, że wcześniej policja dostawała zwykle helikoptery, które były wykorzystywane wcześniej na potrzeby innych formacji, przede wszystkim wojska.

- Pamiętam taki film w latach 80., "Błękitny grom". Tam na potrzeby tego filmu prezentowany był helikopter, który był bardzo bogaty w najróżniejsze sprzęty, chyba wykraczający poza ówczesne czasy. Cieszę się, że te śmigłowce, które dzisiaj policja otrzymuje, są bardzo nowoczesnymi, naszpikowanymi elektroniką, współczesnymi technologiami maszynami, które na pewno podniosą bezpieczeństwo Polaków - zachwalał premier.

Podkreślał, że są to "maszyny wyprodukowane w Polsce dla dobra polskiej gospodarki i bezpieczeństwa Polaków".

"Polska policja będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt"

"Rzecz bez precedensu". Trzy nowe black hawki dla polskiej policji To historyczna... czytaj dalej » Szef MSWiA Joachim Brudziński poinformował w piątek, że kolejne trzy śmigłowce Black Hawk mogą trafić do polskiej policji w przyszłym roku. Pierwszy z nich, na którego zakup w połowie listopada podpisano umowę, zostanie oddany do użytku najprawdopodobniej do końca marca przyszłego roku.

- Kolejny, trzeci pojawi się tutaj, w Warszawie, już wiosną. Być może uda się, że będzie to marzec (...). Jak tylko będzie taka sama życzliwość jak w stosunku do tych trzech, zarówno ze strony pana premiera i pani minister finansów, to kolejne dwa mogą pojawić się w przyszłym roku - powiedział minister.

Brudziński dodał, że kiedy to się stanie "wtedy ten wstyd, który był na naszych ramionach w związku z tak leciwym sprzętem, przejdzie do historii, a polska policja będzie wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt i tym samym będzie jedną z najnowocześniejszych formacji w Europie" - oświadczył.

"Dobry polski sprzęt, który będzie służył w sposób doskonały policji"

Dwa black hawki dla policji. "To był ostatni dzwonek" Najstarszy... czytaj dalej » Janusz Zakręcki, prezes zarządu PZL Mielec podkreślił, że Black Hawk produkowany Mielcu "jest bardzo dobrym śmigłowcem, znanym na całym świecie". - To jest naprawdę dobry polski sprzęt, który myślę, że będzie służył w sposób doskonały policji - powiedział.

Śmigłowce S-70i Black Hawk mają być wykorzystywane m.in. dla potrzeb jednostek antyterrorystycznych, do szybkiego desantu, ewakuacji i sprawnego przemieszczania się po kraju. Policja informuje, że będą także wykorzystywane w wypadku klęsk żywiołowych oraz do poszukiwania osób zaginionych.

Ośmiu mechaników i sześciu pilotów, którzy będą pilotować nowe śmigłowce, przeszło już szkolenia w Stanach Zjednoczonych. Śmigłowce będą stacjonować w Warszawie.

Przed dostarczeniem śmigłowców Black Hawk policja dysponowała 11 śmigłowcami, z których najmłodszy ma 13, a najstarszy 47 lat. Porozumienie ws. zakupu dwóch maszyn podpisano w maju. W połowie listopada zawarta została umowa na zakup trzeciego śmigłowca S-70i Black Hawk dla polskiej policji.