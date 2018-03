8-latka utonęła w stawie. Bawiła się z psem





Nie żyje 8-letnia dziewczynka, pod którą załamał się lód na Klasztornych Stawach w Słupsku. Podjęta reanimacja się nie powiodła.

- Na miejsce wydysponowano sześć zastępów straży pożarnej, łącznie dwudziestu funkcjonariuszy. Po dotarciu, dwóch funkcjonariuszy bezpośrednio wskoczyło do wody i podjęło działania, zmierzające do wyciągnięcia - powiedział na antenie TVN24 rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku, starszy kapitan Tomasz Ponczkowski. Śmierć dziecka w samochodzie przed sklepem. Znana jest wstępna przyczyna Kobieta zostawiła... czytaj dalej »

Jak dodał, "dziewczynka została wyciągnięta i przystąpiono do resuscytacji krążeniowo - oddechowej". Podkreślił, że "działania te" przejęły następnie służby ratownictwa medycznego.

Lekarz stwierdził zgon

- Niestety po przeprowadzonych czynnościach lekarz, który był w tym zespole, stwierdził zgon dziecka - zaznaczył Ponczkowski.

8-latka w Klasztornych Stawach miała być późnym popołudniem w czwartek z psem i z kilkorgiem dzieci. To one zawiadomiły dorosłych o tym, że pod dziewczynką załamał się lód i wpadła do wody. Na razie nie wiadomo, czy dzieci bawiły się bez opieki dorosłych.