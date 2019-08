Problem z monitoringiem sprzed celi Kosteckiego. Giertych: złożymy zawiadomienie





Przygotujemy bardzo szerokie zawiadomienie dotyczące niedopełnienia obowiązków i fałszowania dowodów - zapowiedział Roman Giertych, pełnomocnik rodziny, odnosząc się do sprawy Dawida Kosteckiego zmarłego 2 sierpnia w więzieniu. To reakcja na słowa rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara, który poinformował, że "nie można sprawdzić zapisów z monitoringu, bo na korytarzu, który prowadzi do celi, było wyłączone światło".

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przekazał w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że trzej jego współpracownicy 6 i 8 sierpnia byli w areszcie, w którym zmarł Kostecki.

- To, co jest najważniejsze i nas najbardziej zdziwiło, to to, że nie można sprawdzić zapisów z monitoringu. (...) Na korytarzu, który prowadzi do celi, było wyłączone światło. Monitoring korytarza był, ale światło wyłączono przez znaczącą większość czasu, od godziny mniej więcej 22 do 5 nad ranem - mówił RPO.

"Przygotujemy bardzo szerokie zawiadomienie"

Do słów Bodnara odniósł się w mediach społecznościowych Roman Giertych, pełnomocnik rodziny zmarłego boksera.

"RPO otrzymał informację, że nie można stwierdzić, czy ktoś wchodził do celi Kosteckiego, bo była noc i było ciemno. Informuję uprzejmie, że przygotujemy bardzo szerokie zawiadomienie dotyczące niedopełnienia obowiązków i fałszowania dowodów" - napisał Giertych.



Śmierć Dawida Kosteckiego

Służba Więzienna: był w celi z Kosteckim w chwili jego śmierci, dokonał samookaleczenia Mariusz G., który... czytaj dalej » Dawid Kostecki zmarł 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Miał się powiesić w łóżku na pętli z prześcieradła, przykryty kocem, co zdaniem Służby Więziennej uniemożliwiło natychmiastową reakcję współosadzonych. Następnie - jak informowała Służba Więzienna - zaalarmowani funkcjonariusze reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Ekipie pogotowia nie udało się go uratować.

Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok wykluczyła udział w jego śmierci osób trzecich, potwierdzając popełnienie samobójstwa. W samobójstwo nie wierzy rodzina Kosteckiego, którą reprezentują mecenasi Roman Giertych i Jacek Dubois. Domagają się ponownej sekcji zwłok.

Po śmierci Kosteckiego Służba Więzienna powołała specjalną komisję do wyjaśnienia jej okoliczności. Wstępne ustalenia zespołu wykluczają udział osób trzecich.

