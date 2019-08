Prokuratura przesłucha biegłych w sprawie śmierci Dawida Kosteckiego

We wtorek warszawska prokuratura przesłucha biegłych, którzy dokonali oględzin ciała i sekcji zwłok Dawida Kosteckiego. Jak poinformował Jacek Dubois - pełnomocnik rodziny Kosteckiego - przesłuchania odbywają się w związku z wyrażanymi przez niego i Romana Giertycha wątpliwościami co do "sposobu i jakości wniosków z przeprowadzonej sekcji" zwłok zmarłego pięściarza.

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga wezwała na wtorkowe przesłuchanie lekarza, który był wezwany do oględzin zmarłego boksera, oraz lekarkę, która później dokonywała sekcji zwłok.

Przesłuchania w związku z wątpliwościami co do sekcji zwłok

W rozmowie z Polską Agencją Prasową mecenas Jacek Dubois przekazał, że pierwsze przesłuchanie ma się rozpocząć o godzinie 10, a drugie o godzinie 13.

W obu uczestniczyć mają dwaj pełnomocnicy rodziny Kosteckiego - Dubois i Roman Giertych. Jak podkreślił Dubois, przesłuchania odbywają się w związku z wyrażanymi przez nich wątpliwościami co do "sposobu i jakości wniosków z przeprowadzonej sekcji".



Wcześniej, w poniedziałek, o tym, że został "pilnie wezwany" przez prokuraturę na przesłuchanie "dr. Sadowskiego, który dokonał oględzin ciała D. Kosteckiego bezpośrednio po ujawnieniu zgonu", informował mecenas Giertych.



Prokuratura pilnie wezwała mnie na jutrzejsze przesłuchanie dr Sadowskiego, który dokonał oględzin ciała D.Kosteckiego bezpośrednio po ujawnieniu zgonu. — Roman Giertych (@GiertychRoman) August 26, 2019

Śmierć Dawida Kosteckiego

Służba Więzienna: był w celi z Kosteckim w chwili jego śmierci, dokonał samookaleczenia Mariusz G., który... czytaj dalej » Były bokser Dawid Kostecki zmarł 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Miał się powiesić w łóżku na pętli z prześcieradła, przykryty kocem, co zdaniem Służby Więziennej uniemożliwiło natychmiastową reakcję współosadzonych. Następnie - jak informowała Służba Więzienna - zaalarmowani funkcjonariusze reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Ekipie pogotowia nie udało się go uratować.

Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok wykluczyła udział w jego śmierci osób trzecich, potwierdzając popełnienie samobójstwa. W samobójstwo nie wierzy rodzina Kosteckiego, którą reprezentują mecenasi Roman Giertych i Jacek Dubois. Domagają się ponownej sekcji zwłok.

Po śmierci Kosteckiego Służba Więzienna powołała komisję do wyjaśnienia jej okoliczności. Wstępne ustalenia zespołu wykluczają udział osób trzecich.

CZYTAJ WIĘCEJ O SPRAWIE ŚMIERCI KOSTECKIEGO >>>

Służba Więzienna pokazuje monitoring sprzed celi Kosteckiego. RPO: prowadzą tam drugie drzwi

Wątpliwości w sprawie okoliczności śmierci Kosteckiego zgłasza rzecznik praw obywatelskich. Adam Bodnar powiedział w ubiegły czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 , że "nie można sprawdzić zapisu z monitoringu, ponieważ na korytarzu, który prowadzi do celi Kosteckiego, było wyłączone światło". Kilka godzin później Służba Więzienna opublikowała na swojej stronie internetowej fragmenty zapisu monitoringu sprzed celi Kosteckiego i poinformowała, że zabezpieczony i przekazany prokuraturze materiał wideo "umożliwia precyzyjne wskazanie czasu kontroli celi, w której przebywał Kostecki, oraz daje możliwość określenia, czy cela była otwierana i czy ktokolwiek do niej wchodził lub (z niej) wychodził".

W piątek Adam Bodnar, komentując opublikowane nagranie, zwracał uwagę, że "do tego korytarza (prowadzącego do celi Kosteckiego - red.) prowadzą drugie drzwi, z drugiej strony i nie wiemy, czy ktoś przez nie wchodził czy nie".