Ministerstwo Sprawiedliwości: pokazujemy nagrania sprzed celi Kosteckiego

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało nagranie, jak pisze, sprzed celi Dawida Kosteckiego datowane przez resort na 1 i 2 sierpnia. Publikację materiałów zapowiadał wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Jego słowa były odpowiedzią na zarzut Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara, który stwierdził w TVN24, że nie można sprawdzić monitoringu sprzed celi Kosteckiego, ponieważ na korytarzu prowadzącym do celi wyłączono światło.

Dawid Kostecki zmarł 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Miał się powiesić w łóżku na pętli z prześcieradła, przykryty kocem, co zdaniem Służby Więziennej uniemożliwiło natychmiastową reakcję współosadzonych.

Bodnar: W nocy przed celą Kosteckiego światło było wyłączone. Nie można sprawdzić monitoringu Przygotowujemy... czytaj dalej » Potem - jak informowała Służba Więzienna - zaalarmowani funkcjonariusze reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Ekipie pogotowia nie udało się go uratować.

Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok wykluczyła udział w jego śmierci osób trzecich, potwierdzając popełnienie samobójstwa. W te nie wierzy rodzina Kosteckiego.

Bliskich Kosteckiego reprezentują mecenasi Roman Giertych i Jacek Dubois, którzy domagają się ponownej sekcji zwłok.

Bodnar: na korytarzu, który prowadzi do celi, było wyłączone światło

Sprawą zajmuje się także rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który w TVN24 stwierdził, że "to, co jest najważniejsze i nas najbardziej zdziwiło w tej sytuacji", to to że "nie można sprawdzić zapisów z monitoringu".

- Na korytarzu, który prowadzi do celi, było wyłączone światło. Monitoring korytarza był, ale światło wyłączono przez znaczącą większość czasu, od godziny mniej więcej 22 do 5 nad ranem - mówił RPO.

Bodnar o Kosteckim: bardzo nas zdziwiło, że nie można sprawdzić zapisów z monitoringu, bo na korytarzu było wyłączone światło

Do jego słów odniósł się wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który napisał na Twitterze, że nieprawdą jest to, że nie można sprawdzić monitoringu przed celą Dawida Kosteckiego. Oświadczył, że jeszcze w czwartek ujawni fragment zapisu z nagrania.

Szokujące,że RPO A. Bodnar może tak kłamać.Nieprawda,że nie można sprawdzić monitoringu przed celą Kosteckiego.Jeszcze dzisiaj ujawnię fragment zapisu.Apeluję,żeby przestał Pan zajmować się trollingiem i prowadzić kampanię wyborczą, bo jest Pan Rzecznikiem wszystkich obywateli. — Michał Wójcik (@mwojcik_) August 22, 2019



Panie Rzeczniku, ale to nie znaczy, ze nie można zweryfikować, czy ktoś wchodził do celi. Światło jest natomiast wyłączane z powodu konieczności zapewnienia prawidłowości czynności funkcjonariusza sprawdzającego cele. To jest możliwe na podstawie rozporządzenia. https://t.co/R2FZ4P1oru — Michał Wójcik (@mwojcik_) August 22, 2019





Ministerstwo odpowiada

Zespół Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości opublikował dwa nagrania: 10-sekundowe i 13-sekundowe.

Resort podał, że pierwsze z nich datowane jest na 1 sierpnia (godz. 22.17), drugie - 2 sierpnia (godz. 4.28). Na każdej z części widać strażnika, który idzie w kierunku celi Kosteckiego, zaznaczonej na nagraniu czerwoną strzałką.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości pokazało nagrania sprzed celi Kosteckiego