"Do tego korytarza prowadzą drugie drzwi". RPO nadal pyta o monitoring celi Kosteckiego

Służba Więzienna pokazała w czwartek zapis z monitoringu sprzed celi Dawida Kosteckiego, po tym, jak rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar przekazał, że na nagraniu nie widać wejścia celi ze względu na zgaszone światło. W piątek RPO po raz kolejny wyraził wątpliwość. - Do tego korytarza prowadzą drugie drzwi, z drugiej strony i nie wiemy, czy ktoś przez nie wchodził czy nie - powiedział.

Adam Bodnar powiedział w czwartek rano w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "nie można sprawdzić zapisu z monitoringu, ponieważ na korytarzu, który prowadzi do celi, było wyłączone światło".

Kilka godzin później Służba Więzienna opublikowała na swojej stronie internetowej fragmenty zapisu monitoringu sprzed celi Dawida Kosteckiego i poinformowała, że zabezpieczony i przekazany prokuraturze materiał video "umożliwia precyzyjne wskazanie czasu kontroli celi, w której przebywał Kostecki oraz daje możliwość określenia, czy cela była otwierana i czy ktokolwiek do niej wchodził lub (z niej) wychodził".

"Do tego korytarza prowadzą drugie drzwi"

RPO w piątek w radiu TOK FM zauważył, że "do tego korytarza prowadzą drugie drzwi, z drugiej strony, i nie wiemy, czy ktoś przez nie wchodził czy nie".



W jego opinii "wyłączenie światła na korytarzu powoduje, że nie możemy skorzystać w pełni z monitoringu".



Bodnar zaznaczył, że na organach państwa spoczywa obowiązek "superdokładnego" sprawdzenia okoliczności śmierci człowieka, który przebywał w areszcie. - Spójrzmy, co się dzieje w sprawie śmierci Epsteina w USA. To był miliarder, człowiek bardzo wpływowy. Tam w sprawę angażuje się FBI, jest specjalny prokurator, bo wszyscy wiedzą, że nie może się w tej sprawie pojawić nawet cień wątpliwości - mówił Bodnar.

Jeffrey Epstein, miliarder oskarżony o nakłanianie do prostytucji i wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt, 10 sierpnia został znaleziony martwy w celi. Według wyników autopsji popełnił samobójstwo, ale sprawa jego śmierci wywołała lawinę spekulacji.

Adam Bodnar, dopytywany, czy uważa, że w przypadku Dawida Kosteckiego mieliśmy do czynienia z samobójstwem czy z zabójstwem, odpowiedział: - Na tym etapie jest za wcześnie, aby to przesądzać.

Śmierć Dawida Kosteckiego

Były bokser Dawid Kostecki zmarł 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Miał się powiesić w łóżku na pętli z prześcieradła, przykryty kocem, co zdaniem Służby Więziennej uniemożliwiło natychmiastową reakcję współosadzonych. Następnie - jak informowała Służba Więzienna - zaalarmowani funkcjonariusze reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Ekipie pogotowia nie udało się go uratować.

Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok miała wykluczyć udział w jego śmierci osób trzecich, potwierdzając popełnienie samobójstwa. W samobójstwo nie wierzy rodzina Kosteckiego, którą reprezentują mecenasi Roman Giertych i Jacek Dubois. Domagają się ponownej sekcji zwłok.

Po śmierci Kosteckiego Służba Więzienna powołała specjalną komisję do wyjaśnienia jej okoliczności. Wstępne ustalenia zespołu wykluczają udział osób trzecich.

