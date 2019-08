Bodnar: W nocy przed celą Kosteckiego światło było wyłączone. Nie można sprawdzić monitoringu





Przygotowujemy raport na temat śmierci Dawida Kosteckiego w więzieniu. Już na ten moment mogę powiedzieć, że mamy sporo wątpliwości - przekazał w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 rzecznik praw obywatelski Adam Bodnar. - Na korytarzu, który prowadzi do celi, było wyłączone światło. Monitoring korytarza był, ale światło wyłączono przez znaczącą większość czasu, od godziny mniej więcej 22 do 5 nad ranem - mówił.

Dawid Kostecki zmarł 2 sierpnia nad ranem w celi Aresztu Śledczego Warszawa-Białołęka. Miał się powiesić w łóżku na pętli z prześcieradła, przykryty kocem, co zdaniem Służby Więziennej uniemożliwiło natychmiastową reakcję współosadzonych. Następnie - jak informowała Służba Więzienna - zaalarmowani funkcjonariusze reanimowali mężczyznę do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego. Ekipie pogotowia nie udało się go uratować.

Służba Więzienna: był w celi z Kosteckim w chwili jego śmierci, dokonał samookaleczenia Mariusz G., który... czytaj dalej » Zlecona przez prokuraturę sekcja zwłok wykluczyła udział w jego śmierci osób trzecich, potwierdzając popełnienie samobójstwa. W samobójstwo nie wierzy rodzina Kosteckiego, którą reprezentują mecenasi Roman Giertych i Jacek Dubois. Domagają się ponownej sekcji zwłok.

Po śmierci Kosteckiego Służba Więzienna powołała specjalną komisję do wyjaśnienia jej okoliczności. Wstępne ustalenia zespołu wykluczają udział osób trzecich.

"Mamy problemy, jeśli chodzi o relację z prokuraturą"

Sprawą zajmuje się też rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, który był w czwartek gościem "Rozmowy Piaseckiego" w TVN24.

- Trójka moich współpracowników odwiedziła areszt śledczy Warszawa-Białołęka 6 i 8 sierpnia. Mamy taki wstępny raport, ale mamy też sporo znaków zapytania - przekazał.

- Nie udało nam się do dzisiaj spotkać z oddziałowym oraz wychowawcą, którzy byli wtedy odpowiedzialni. Od momentu śmierci pana Kosteckiego są na zwolnieniu lekarskim. Nie możemy przyjść do kogoś do domu. Jeżeli ktoś nie jest w pracy, to nie możemy z nim porozmawiać - mówił rzecznik.

Dodał, że nie udostępniono mu "protokołu sekcji zwłok". - Mamy problemy, jeśli chodzi o relację z prokuraturą - powiedział Bodnar.

"Monitoring korytarza był, ale światło wyłączono przez znaczącą większość czasu"

Media: nie będzie drugiej sekcji zwłok Dawida Kosteckiego Nie będzie... czytaj dalej » Podkreślił, że "to, co jest najważniejsze i nas najbardziej zdziwiło, to to, że nie można sprawdzić zapisów z monitoringu". - Na korytarzu, który prowadzi do celi, było wyłączone światło. Monitoring korytarza był, ale światło wyłączono przez znaczącą większość czasu, od godziny mniej więcej 22 do 5 nad ranem - mówił RPO.

- Powstaje pytanie. Jeżeli się wyłącza światło na korytarzu, to czemu ma to służyć? I jak w takiej sytuacji zapewnić bezpieczeństwo? Po co instalować monitoring, jeśli się prowadzi praktykę wyłączania światła? - zastanawiał się gość "Rozmowy Piaseckiego".

Podkreślił, że "jeżeli jest instalowany monitoring, który ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa i temu, że dowódca zmiany ma dostęp do wszystkich ekranów i widzi, co się dzieje, to po prostu nie można wyłączać światła". - Jest to praktyka, która jest niezgodna ze standardem - zaznaczył.

Poinformował też, że do końca sierpnia RPO przygotuje raport na ten temat na podstawie zgromadzonych materiałów. - Już na ten moment mogę powiedzieć, że mamy sporo wątpliwości - zaznaczył.