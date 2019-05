"Zrobiliśmy jeden krok". Mają uprawnienia do inwigilacji, znajdą się pod kontrolą





Parlamentarną kontrolą zostaną objęte wszystkie instytucje w państwie, które zajmują się inwigilacją - dowiedział się tvn24.pl. Ponieważ do końca nie wiadomo, ile ich jest, zapisane w regulaminie Sejmu zmiany dotyczą "wszystkich" instytucji i organów władzy mających dostęp do informacji uzyskanych w toku wykonywania przez nie "czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności i działań profilaktycznych".

Służby poza kontrolą

Tymczasem w państwie działa znacznie więcej instytucji, które mają uprawnienia do "pracy operacyjnej", czyli inwigilacji. Nie nazywają się służbami specjalnymi, ale w praktyce niewiele się od nich różnią.

- Ta lista stale rośnie. W tej kadencji Sejmu uprawnienia do inwigilacji otrzymały nowe instytucje, jak Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Służba Ochrony Państwa - wymienia zasiadający w "speckomisji" poseł opozycji (klub Platformy Obywatelskiej - Koalicji Obywatelskiej) Marek Biernacki. - Do tego dochodzi postęp technologiczny, dlatego zmiany w regulaminie Sejmu to krok w dobrym kierunku - ocenia.

Co więcej, nawet istniejące już wcześniej i mające w swoich uprawnieniach możliwość inwigilacji służby skarbowe podległe ministrowi finansów, żandarmeria wojskowa czy sama policja tylko teoretycznie były poddawane kontroli parlamentarnej. - Krajowa Administracja Skarbowa podlegała dotąd komisji finansów publicznych, a żandarmeria - komisji obrony narodowej. Tymczasem posłowie, którzy zasiadają w tych komisjach nie mają poświadczeń bezpieczeństwa gwarantujących im dostęp do dokumentów ściśle tajnych. Czyli nawet w kancelarii tajnej Sejmu nie mogliby się zapoznać z dokumentami dotyczącymi działalności operacyjnej - wskazał w rozmowie tvn24.pl jeden z doświadczonych polityków.

Ilu nas inwigiluje?

- O poszerzeniu kompetencji komisji dyskutowano od dawna. Teraz, po zmianach, mamy możliwość przeczytania sprawozdań, zadania pytań szefom instytucji, które mogą wkraczać głęboko w prawa i swobody obywatelskie – mówi tvn24.pl poseł Opioła.

Wprowadzony zapis w regulaminie Sejmu nie wymienia kolejno nazw instytucji, które będą podlegać kontroli komisji służb. Nowy przepis mówi: "rozpatrywanie okresowych informacji, sprawozdań lub raportów z działalności instytucji i organów władzy, innych niż służby specjalne, zawierających informacje uzyskane w toku wykonywania przez nie czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności i działań profilaktycznych".

- Tak jest to sformułowane, bo dziś chyba tak naprawdę nikt nie wie, ile jest instytucji, które mają uprawnienia do inwigilacji obywateli – mówi nam jeden z parlamentarzystów.

Biuro, które tropi wewnątrz

Najnowszą instytucją, która zyskała uprawnienia do inwigilacji, jest Biuro Nadzoru Wewnętrznego, które od stycznia ubiegłego roku działa w ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Chcieliśmy się dowiedzieć, jakie są koszty i efekty pracy nowej służby specjalnej po piętnastu miesiącach istnienia. Biuro prasowe resortu spraw wewnętrznych w odpowiedzi odesłało nas do tekstu ustawy powołującą do życia instytucję. Z oficjalnej podstrony biura można się tylko dowiedzieć, że posiada ono szefa "inspektora nadzoru wewnętrznego Andrzeja Sprychę". Podany jest również numer telefonu z zastrzeżeniem "wyłącznie w celu przyjmowania zgłoszeń i informacji pozostających w zakresie kompetencji Biura Nadzoru Wewnętrznego".

Policjanci i strażnicy graniczni podejrzewają, że Biuro Nadzoru zajmuje się głównie sprawdzaniem, co funkcjonariusze publikują na portalach społecznościowych.

- Jeśli zdarzy się coś złośliwego o władzy, to taka osoba nie może liczyć na awans – mówi dziennikarzom tvn24.pl policjant.

Działania operacyjne bez tajemnic

Spytaliśmy zatem przewodniczącego parlamentarnej komisji posła Arkadiusza Czartoryskiego czy od momentu uchwalenia ustawy posłowie zajmowali się Biurem Nadzoru.

– Nie pochylaliśmy się jeszcze nad biurem. Możliwe, że zajmiemy się tym, gdy będziemy oceniać wykonanie budżetu resortu - powiedział poseł Czartoryski.

Teraz, po zmianie regulaminu, deklaracja ta już jest niepotrzebna. Jak zauważył poseł Biernacki ze "speckomisji", to ona przyjrzy się działalności tego biura.

- Myślę, że dla wielu instytucji to będzie zaskoczenie, gdy pierwszy raz w swojej historii ktoś im zada pytania o działania operacyjne. Zrobiliśmy jeden krok, następne powinno być przyznanie komisji uprawnień śledczych – mówi poseł Marek Biernacki.