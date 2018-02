Prezydencka limuzyna, którą podróżował Andrzej Duda, najechała na jednym z krakowskich mostów na tak zwany separator oddzielający pas jezdni - poinformowała we wtorek Służba Ochrony Państwa. Prezydent z małżonką przesiedli się do innego samochodu i kontynuowali podróż do Bochni.