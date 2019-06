"Nie znam powodów, dla których Rzecznik Praw Dziecka miałby zostać odwołany"

Video: tvn24

Jerzy Meysztowicz i Andrzej Halicki o słowach Rzecznika Praw...

21.06 | - Myśmy od początku jako opozycja twierdzili, że to jest bardzo zły kandydat na Rzecznika Praw Dziecka. Jego wypowiedzi potwierdzają to, że jest to osoba kompletnie nienadająca się na to stanowisko i chyba nie rozumie do końca, czym się powinien zajmować i jaka jest jego rola w ochronie dziecka - powiedział poseł Nowoczesnej (klub PO-KO) Jerzy Meysztowicz. Odniósł się do słów Mikołaja Pawlaka na temat stosowania klapsów jako metody wychowawczej. Jego zdaniem, "klaps nie zostawia wielkiego śladu". - Bycie rzecznikiem tych, którzy nadużywają siły wobec jeszcze tak bezbronnych istot, jakimi są dzieci to jest niepojęte, to jest rzecz absurdalna - podkreślił europoseł Koalicji Europejskiej Andrzej Halicki.

»