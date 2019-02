Sprawę fałszowania podpisów dla Młodzieży Wszechpolskiej zbada lubelska prokuratura

Śledztwo dotyczące fałszowania podpisów na listach Młodzieży Wszechpolskiej w 2014 roku poprowadzi Prokuratura Okręgowa w Lublinie. Zajmie się nim specjalny zespół śledczy – poinformował w środę szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie Jerzy Ziarkiewicz.

Decyzją zastępcy prokuratora generalnego z 5 lutego 2019 roku sprawa została przekazana z Prokuratury Okręgowej w Białymstoku do prowadzenia w okręgu Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Szef lubelskiej Prokuratury Regionalnej Jerzy Ziarkiewicz skierował ją do Prokuratury Okręgowej w Lublinie.



- Pierwszym zadaniem będzie wskazanie prokuratorów, którzy będą brali udział w zespole śledczym. Taki zespół ja powołam na wniosek prokuratora okręgowego w Lublinie. Oczekuję na taki wniosek z nazwiskami prokuratorów. Jeszcze nie wiadomo, ilu ich będzie – powiedział Ziarkiewicz.



Jak ocenił, lubelskim prokuratorom zajmie "około trzech, czterech tygodni" zapoznanie się ze zgromadzonym już materiałem dowodowym. Nie wiadomo jeszcze, jakie czynności będą potem podejmowali. - Najpierw przeczytamy, potem zobaczymy. Nie można powiedzieć, co potem, jak myśmy tego jeszcze nie przeczytali – powiedział.



- Postępowanie jest w fazie in personam (przeciwko osobie - red.), jest kilku podejrzanych. Zarzucane im są czyny z art. 248 Kodeksu karnego – dodał Ziarkiewicz.



Art. 248 kk przewiduje do trzech lat więzienia za przestępstwa przeciwko wyborom i referendum, m.in. za nadużycia przy sporządzaniu list z podpisami obywateli zgłaszających kandydatów w wyborach.

Reportaż "Superwizjera"

"Dziwię się, że pan premier zwleka. Wygląda na to, że sprawa jest ewidentna" Czas przyszedł na... czytaj dalej » Wyemitowany w sobotę 9 lutego reportaż "Superwizjera" dotyczył śledztwa w sprawie fałszowania przed wyborami samorządowymi w 2014 roku podpisów pod listami poparcia kandydatów Młodzieży Wszechpolskiej startujących z Komitetu Wyborczego Wyborców Ruch Narodowy. Dotyczył również roli, którą miał w tych działaniach pełnić obecny wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz.

Śledztwo badające kwestię ewentualnych fałszerstw trwa już od 2014 roku.

Postępowanie dyscyplinarne

Prokuratura Krajowa przekazała w sobotę, że trwa postępowanie dyscyplinarne dotyczące zbyt opieszałego prowadzenia przez białostockich prokuratorów tego śledztwa oraz roli, jaką miałby w tej sprawie odegrać Adam Andruszkiewicz.



Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział w poniedziałek, że w śledztwie dotyczącym fałszowania podpisów na listach Młodzieży Wszechpolskiej doszło do poważnych uchybień, będą analizowane przyczyny przewlekłego prowadzenia tej sprawy, zostaną też wyciągnięte konsekwencje personalne.



Rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej prok. Ewa Bialik zaznaczyła w sobotę, że postępowanie dyscyplinarne w białostockiej prokuraturze wszczęto w wyniku kontroli przeprowadzonej w ubiegłym roku przez Prokuraturę Krajową, która badała akta śledztwa prowadzonego od 2014 r.



Prokuratura Krajowa stwierdziła niezasadną zwłokę w prowadzeniu postępowania i w zbieraniu dowodów. Jednym z zarzutów PK wobec prowadzących śledztwo - poinformowała rzeczniczka - jest to, że nie zlecili grafologowi porównania próbek pisma posła Andruszkiewicza, którymi prokuratura dysponuje, ze sfałszowanymi podpisami na listach wyborczych. Zdaniem PK, takie badanie pomogłoby ustalić, czy Andruszkiewicz mógł się dopuścić fałszerstw.

Andruszkiewicz: nigdy nie fałszowałem podpisów

W wydanym w niedzielę oświadczeniu Andruszkiewicz zapewnił, że nigdy "nie fałszował ani nie kazał fałszować podpisów". - Rzekome oskarżanie mnie przez jednego z podejrzanych jest nieprawdziwe, co udowodnię przed sądem - podkreślił.

Kalendarium śledztwa w sprawie fałszowania podpisów