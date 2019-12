Władze SLD i Wiosny zdecydują o zjednoczeniu partii





W sobotę po godzinie 10 rozpoczęła się konwencja Wiosny, na której mają zapaść decyzje w sprawie konsolidacji z Sojuszem Lewicy Demokratycznej w jeden projekt polityczny. Na ten dzień zaplanowana jest także konferencja SLD. Po spotkaniach ma zostać zaprezentowana nowa nazwa, a sam kongres zjednoczeniowy odbędzie się w pierwszej połowie 2020 roku.

Lider Wiosny Robert Biedroń zapytany przez dziennikarzy przed konwencją, czy jego partia "skończy się" w połowie grudnia, odpowiedział: - Lewica udowodniła, że zjednoczona wygrywa, podzielona przegrywa, a potwierdziły to wybory i dlatego dzisiaj podejmujemy ważne decyzje, kolejne decyzje, które sprawią, że Lewica będzie nie tylko jeszcze silniejsza, ale w końcu też zacznie walczyć o władzę, o to, żeby wziąć odpowiedzialność za Polskę.

- Dobrze nam się współpracuje, połączyliśmy trzy pokolenia i te trzy pokolenia Lewicy będziemy nadal łączyli. To nie jest koniec, to jest wszystkiego początek - zadeklarował Biedroń.

Podczas konwencji planowane są wystąpienia Roberta Biedronia, wicemarszałkini Senatu Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, europosła Łukasza Kohuta, a także panele dyskusyjne dotyczące pracy w Sejmie i w regionach.

Około godz. 11 w tym samym hotelu, w którym swoją konwencję ma Wiosna, rozpocznie się spotkanie SLD, które ma zmienić statut partii, co z kolei ma prowadzić do powstania jednej formacji z obu ugrupowań.

"Chcemy, żeby powstała nowa formuła"

- Chcemy, żeby powstała nowa formuła partii lewicowej, która nie będzie walczyła o przekroczenie progu na poziomie pięciu czy ośmiu procent, tylko realnie będzie walczyła o rządzenie, a przynajmniej współrządzenie naszym krajem za cztery lata – zapowiedział sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek.

- Uważamy, że jako lewica jesteśmy w stanie prowadząc rozsądną politykę opozycji konstruktywnej, a nie totalnej, za cztery lata odsunąć PiS od władzy - dodał.

Sekretarz generalny SLD zapowiedział, że konwencja krajowa partii zmieni statut i nazwę formacji.

- Zmiany w statucie będą polegały głównie na tym, żeby dostosować go do powstania tej formuły, żeby nie było zagrożenia (...) utraty subwencji – podkreślił.

Sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski zapewnił z kolei, że w sobotę zapadną decyzje dotyczące konsolidacji jego ugrupowania z SLD.

- Teraz rozmawiamy o statucie, jak ten statut ma być skonstruowany, żeby każda partia miała swoją reprezentację, żeby ta współpraca była dobra i żebyśmy mogli mieć zabezpieczone interesy ideowo-programowe, żeby każda partia mogła wnieść ten swój posag do tego nowego projektu politycznego – mówił Gawkowski.

Zaznaczył, że na dziś nie ma ostatecznych decyzji dotyczących tego, jak ma wyglądać statut i podział stanowisk w samej partii.

- Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że będzie wspólna rozmowa między Wiosną a SLD, jak nie doprowadzić do niezgody – powiedział. - Mam poczucie, że to są dobre negocjacje i one zakończą się współpracą - dodał.

Jedna partia, dwóch przewodniczących

Marcin Kulasek przyznał, że obecnie wypracowane jest rozwiązanie statutowe, które przewiduje dwóch współprzewodniczących nowej formacji, którzy wywodziliby się z Sojuszu i Wiosny.

Po spotkaniach ciał statutowych odbędzie się wspólna konferencja prasowa szefa SLD Włodzimierza Czarzastego i lidera partii Wiosna Roberta Biedronia. Zaplanowano ją na godzinę 14.