Nitras kolejny raz z niższym uposażeniem

"Ponownie obniżyli mi pensję. Twierdzenie, że to decyzja Prezydium Sejmu jest manipulacją ze strony Marka Kuchcińskiego. Za karą głosują tylko 3 osoby" - napisał na Twitterze Sławomir Nitras. Poseł Platformy Obywatelskiej został ukarany za zwrócenie się do Ryszarda Terleckiego z Prawa i Sprawiedliwości w obraźliwych słowach w październiku 2018 roku.

W poniedziałek poseł Sławomir Nitras (PO) opublikował na Twitterze fragment swojego wyciągu bankowego, wskazując, że lutowe uposażenie poselskie zostało mu obniżone i otrzymał niewiele ponad 2743,26 zł. To efekt decyzji Prezydium Sejmu z końca stycznia.

"Ponownie obniżyli mi pensję. Twierdzenie, że to decyzja Prezydium Sejmu jest manipulacją ze strony Marka Kuchcińskiego. Za karą głosują tylko 3 osoby" - napisał.



W rozmowie z tvn24.pl poseł Nitras przekazał, że otrzymał tylko lakoniczne pismo od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Wskazał, że powołano się na regulamin Sejmu, który daje Prezydium Sejmu takie prawo. Decyzja dotyczy tylko jednego miesiąca.

Jak relacjonowała reporterka TVN24, Nitras został ukarany za wypowiedź z 4 października ub. roku, gdy Sejm debatował nad wnioskiem o powołanie rzecznika praw dziecka. Podczas wystąpienia wicemarszałka Sejmu, szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, Nitras - jak wynika ze stenogramu obrad - krzyknął z sali: "Siadaj, dziadowski marszałku!".

Decyzja Prezydium Sejmu zapadła 9 listopada. Następnie poseł się odwołał. 29 stycznia odwołanie zostało odrzucone. W Prezydium Sejmu, które na mocy regulaminu Sejmu może nałożyć karę na posła, zasiada marszałek, dwóch wicemarszałków z partii rządzącej i trzech wicemarszałków z partii opozycyjnych. W sytuacji braku większości głosów w danej sprawie, decydujący jest głos Marka Kuchcińskiego.

To piąta kara finansowa nałożona na posła Nitrasa w tej kadencji Sejmu.

Sprawa "nie była jednoznaczna"

Sprawę nałożenia kary skomentowała Małgorzata Kidawa-Błońska z Platformy Obywatelskiej.

- Ta sprawa dla posłów opozycji nie była jednoznaczna. Tego dnia na sali (sejmowej - red.) była bardzo gorąca atmosfera. Marszałek Terlecki dosyć mocno wyrażał się i komentował wypowiedzi posłów. Dosyć niegrzecznie - naszym zdaniem - zwrócił się do jednej z posłanek. Ta nerwowa atmosfera wpłynęła też na słowa Sławka Nitrasa - powiedziała wicemarszałek Sejmu. Dodała, że "marszałek Sejmu również powinien ważyć swoje słowa".

- PiS wyznaje takie metody, że tych, co ich krytykują, chcą zastraszyć. Ale my się nie damy - ocenił rzecznik PSL Jakub Stefaniak. - Ta sytuacja pokazuje jedno: moralność Kalego. Gdyby wszystkich traktowali po równo, to z karami wychodziliby po każdym posiedzeniu także przedstawiciele PiS-u. Zdarzało się, że wypruwali z siebie różne dziwne stwierdzenia, które nie tylko nie przystają posłowi, ale także osobie dorosłej - dodał.