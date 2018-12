Neumann o konwencji PiS: widać zjazd po równi pochyłej





- Wystąpienia Kaczyńskiego i Morawieckiego były defensywne, nie pokazywały wizji - ocenił sobotnią konwencję PiS szef klubu PO-KO Sławomir Neumann. - Widać było prawdziwy zjazd PiS – zjazd po równi pochyłej – powiedział Neumann i dodał, że Prawu i Sprawiedliwości "brakuje wiarygodności".

W sobotę w Szeligach pod Warszawą odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości z udziałem lidera partii Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie ma służyć podsumowaniu trzech lat działalności ugrupowania oraz przedstawieniu planów na przyszłość.

Premier Morawiecki mówił m.in., że celem PiS jest zapewnienie Polakom życia na poziomie europejskim. Zapowiedział, że na początku przyszłego roku zaprezentuje nowy program wyborczy, którego postulaty będą koncentrować się wokół trzech punktów: Europy, wyższych płac i modernizacji Polski.

Politycy PiS krytykowali też PO, zarzucając politykom tej partii brak wiarygodności.

- Oni nie są wiarygodni, nie dotrzymują słowa, oni przede wszystkim - to trzeba podkreślić - tolerują zło, także zło w tej wielkiej skali – mówił Kaczyński.

"Kaczyński zachowuje się tak, jakby był w opozycji"

Szef klubu PO-KO ocenił wystąpienia lidera PiS i premiera jako "słabe". - To było bardzo słabe wystąpienie Kaczyńskiego i słabe, jak na premiera, wystąpienie Morawieckiego. Brak entuzjazmu na sali. Wyraźnie widać, że to jest prawdziwy zjazd PiS – zjazd po równi pochyłej – powiedział Neumann.

- Myślę, że ludzie, którzy tam dzisiaj przyjechali, czują ten zjazd, a jak słyszałem odwołanie Morawieckiego do piosenki Haliny Frąckowiak "Bądź gotowy dziś do drogi", miałem wrażenie, że większość tych ludzi widzi tę drogę do przegranych wyborów europejskich i parlamentarnych. Ten zjazd to pokazał – dodał polityk PO.

W jego ocenie Kaczyński "zachowuje się tak, jakby był w opozycji". - Udaje, że nie rządzi od trzech lat, że nie ma absolutnie większości w parlamencie, nie ma mediów narodowych, Trybunału Konstytucyjnego, prokuratury, służb, nie ma nic, walczy z kimś. To jest urojony świat Kaczyńskiego, o którym opowiada i straszy Platformą – uznał Neumann.

Premierowi zarzucił brak konkretów. - Mówi o wyższych płacach. Myśmy dzisiaj zaproponowali rozwiązania (program "Wyższe płace" – red.), on tylko mówi to w ogólnikach, bez żadnych konkretów - powiedział Neumann.

- Symbolem PiS-u, Morawieckiego i Szydło w Europie jest 27:1, to jest uruchomienie artykułu 7. Ze wstydem, ale musimy o tym mówić. Jakie mają sukcesy w Europie? Żadnych. Nawet budżet, który proponuje Komisja Europejska, jest o 25 procent mniejszy dla Polski niż to, co wynegocjowała Platforma - ocenił.

- Morawiecki mówi o Europie, a my mówimy, co należy zrobić w Europie – należy wyjść z tego sporu z Europą, z Komisją Europejską o praworządność w Polsce, wycofać się ze zmian, które uderzają w podstawy Unii Europejskiej. Wtedy będzie można mówić o tym, że jesteśmy w Europie jakimkolwiek poważnym partnerem – podkreślał szef klubu PO-KO.

"Prawu i Sprawiedliwości brakuje wiarygodności"

Szef klubu PO-KO wyraził też pogląd, że to Prawu i Sprawiedliwości brakuje wiarygodności. - Wczoraj Grzegorz Schetyna pokazał tę wiarygodność PiS na różnych odcinkach: brak miliona samochodów elektrycznych, brak mostów, dróg, brak kwoty wolnej od podatku, tego wszystkiego, co PiS naobiecywało ludziom. Nawet 500 plus, czym się zasłaniają na każdym kroku, jest tylko dla wybranych – mówił Neumann, nawiązując do piątkowego wystąpienia Grzegorza Schetyny w Sejmie w czasie debaty w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego.

Dodał, że Morawiecki to pierwszy w historii premier, którego "sąd złapał na kłamstwie" (chodzi o wrześniowy wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który nakazał szefowi rządu sprostowanie słów na temat inwestycji infrastrukturalnych w czasach rządów PO-PSL).

- Trzy filary, o których mówił Morawiecki: Europa, wiarygodność, wyższe płace – to wszystko jest fake, oszustwo – dodał szef klubu Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej.

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności

W piątek wieczorem Sejm zajął się wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Mateusza Morawieckiego. Kandydatem na nowego premiera był lider Platformy Grzegorz Schetyna. Głosowanie poprzedziła debata nad wnioskiem.

Sejm nie poparł wniosku PO o wotum nieufności wobec rządu Mateusza Morawieckiego. Głosowało 416 posłów. Za przyjęciem wniosku było 163, przeciw 233, wstrzymało się 20.