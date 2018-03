Pozostałe informacje

Odtwórz: "To, co widzimy, to jest wielka nieudolność Ministerstwa Sprawiedliwości"

Nie możemy dopuścić do paraliżu istotnego organu państwa polskiego, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Ona powinna działać. W... czytaj dalej »

6 maja 2018 roku odbędzie się jubileuszowa, piąta edycja Wings for Life - charytatywnego biegu, który wspiera finansowo badania... czytaj dalej »

odtwórz: Uczestnicy Wings for Life pobiegną nową trasą

18:08

Odtwórz: "Nie możemy dać się ponieść emocjom". Arcybiskup o relacjach polsko-żydowskich

Istnieje coś, co nas łączy o wiele bardziej ważnego niż to, co nas dzieli - oświadczył arcybiskup Stanisław Gądecki, odnosząc... czytaj dalej »