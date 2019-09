Cenckiewicz przegrał z Nitrasem. Ma przeprosić i wpłacić na hospicjum





Historyk i publicysta Sławomir Cenckiewicz ma przeprosić Sławomira Nitrasa za wpis w mediach społecznościowych, który sugerował, że poseł Platformy Obywatelskiej-Koalicji Europejskiej popełnił przestępstwo - zdecydował w środę szczeciński Sąd Okręgowy. Cenckiewicz ma też wpłacić pięć tysięcy złotych na rzecz szczecińskiego hospicjum. Wyrok jest nieprawomocny.

Poseł Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej Sławomir Nitras wytoczył Sławomirowi Cenckiewiczowi proces cywilny w związku z wpisami, które wiceprzewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej opublikował w 2016 roku na Twitterze.

Memy opublikowane przez Cenckiewicza miały sugerować, że Nitras popełnił przestępstwo podczas wykonywania mandatu posła.

Sąd: Cenckiewicz ma przeprosić i wpłacić na hospicjum

W środę Sąd Okręgowy w Szczecinie zdecydował, że Cenckiewicz ma opublikować oświadczenie o treści: "W informacjach publikowanych przeze mnie na portalu Twitter zawarłem nieprawdziwe insynuacje dotyczące posła Sławomira Nitrasa, jakoby dopuścił się w trakcie pełnienia swoich obowiązków przestępstwa. Moje wpisy zawierają nieprawdziwe i naruszające dobra osobiste Sławomira Nitrasa sugestie, w związku z czym za swoje publikacje przepraszam".

Cenckiewicz ma nie usuwać oświadczenia przez sześć miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku. Ma również wpłacić pięć tysięcy złotych na rzecz Fundacji Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.

- Co najmniej jeden z memów sugeruje, że powód jest złodziejem. Sugestia ta jest wyraźna. Umieszczenie na cudzym zdjęciu napisu z cytowaniem treści paragrafu miało osiągnąć właśnie ten konkretny cel. To nigdy nie jest żart, to nigdy nie jest satyra (…). Nie można nikogo nazywać złodziejem ani posądzać o bycie złodziejem, jeżeli nie ma dowodów na to, że ktoś jest złodziejem - tłumaczyła sędzia Joanna Kitłowska-Moroz, uzasadniając wyrok.

W ocenie sądu, Cenckiewicz udostępnił na swoim profilu "informację nieprawdziwą i jednoznacznie negatywnie rzutującą na postrzeganie" Nitrasa, "nie tylko jako polityka, ale jako człowieka".

Cenckiewicz: ja tego nie akceptuję i będę chciał podważyć ten wyrok

Sąd uznał, że Sławomir Cenckiewicz ma przeprosić za jeden z trzech przedstawionych przez Sławomira Nitrasa wpisów. Wyrok jest nieprawomocny. Cenckiewicz zapowiedział odwołanie.

- Nie akceptuję tego. Oczywiście, mogę się pocieszać, że z trzech wpisów jeden został uznany za obraźliwy dla pana posła Nitrasa, ale ja tego nie akceptuję i będę chciał podważyć ten wyrok - powiedział dziennikarzom publicysta.

Wyrok w drugim podejściu

W końcu sierpnia ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Szczecinie wydał już w tej sprawie wyrok, ale w trybie zaocznym. Orzekł wtedy, że Cenckiewicz wpisami na Twitterze naruszył dobra osobiste Nitrasa. Zobowiązał Cenckiewicza m.in. do opublikowania na Twitterze oświadczenia z przeprosinami oraz wpłaty 10 tysięcy złotych na rzecz Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych. Wyrok był nieprawomocny, publicysta - którego przy ogłaszaniu wyroku nie było na sali - odwołał się, składając sprzeciw. Dlatego sąd jeszcze raz zajął się sprawą.