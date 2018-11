"Zasłużone zwycięstwo". Politycy gratulują skoczkom

Pozostałe informacje

NATO powinno zrobić coś z tym, że Rosja znacząco łamie traktat INF. Nie powinniśmy udawać, że to się nie dzieje, że to nie ma... czytaj dalej »

Do tej pory kojarzony z seriali, teraz to najbardziej rozpoznawalny dyrektor teatru w Polsce. Głównie z transparentów i... czytaj dalej »

20:13

Odtwórz: "Powierzchowność i pozorność reakcji jest bulwersująca"

- Jeżeli do pana Frasyniuka przychodzi o szóstej rano policja i go skuwa dlatego, że podał inne nazwisko, to to jest pewien... czytaj dalej »