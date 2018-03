Szczeniaka Fijo miał skatować jego właściciel. Wydano za nim list gończy





Mieszkaniec Chełmży dotkliwie pobił swego czteromiesięcznego szczeniaka, powodując u niego liczne złamania i paraliż tylnych łap. Za mężczyzną wydano list gończy. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Poszukiwany to 30-letni Bartosz Donarski z Chełmży. Będąc właścicielem czteromiesięcznego szczeniaka pobił go na tyle dotkliwie, że doprowadził do paraliżu tylnych łap zwierzęcia. Połamał mu szczękę i powybijał zęby. Wszystko to robił pod nieobecność pozostałych domowników.

Do pobicia szczeniaka doszło 27 stycznia. Mieszkanka Chełmży (woj. kujawsko-pomorskie, około 20 kilometrów od Torunia) wraz z dwójką dzieci wróciła do domu. Tam zastała psa leżącego w kałuży krwi. Jej mąż nie był w stanie wyjaśnić, co się stało, przedstawiał kilka wersji wydarzeń.

Uraz kręgosłupa i paraliż łap

Szczeniak miał liczne krwiaki i uszkodzoną miednicę. Lekarze stwierdzili także zwichnięcie rzepek i szczęki oraz złamaną kość udową.

Pies przeszedł operację neurochirurgiczną w Czechach. W tej chwili przebywa w specjalistycznej placówce w Bielsku-Białej.

Pies przeszedł operację neurochirurgiczną w Czechach. W tej chwili przebywa w specjalistycznej placówce w Bielsku-Białej.

"Czeka go wielotygodniowa rehabilitacja po kilka godzin dziennie, aby mieć jakąś szansę na sprawność. Jakąś, bo czucia głębokiego nikt mu nie przywróci" - czytamy na stronie Pomoc dla Fijo, która na bieżąco informuje o stanie zdrowia psa.

List gończy za właścicielem

W ciągu najbliższych dni policja ma opublikować wizerunek 30-latka. Mężczyzna usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem, za co w świetle obowiązujących przepisów grożą trzy lata więzienia.

- Materiał dowodowy, jaki został zgromadzony przez policję na wstępnym etapie tego postępowania w sposób nie budzący najmniejszych wątpliwości wskazuje na to, iż podejrzany Bartosz Donarski ukrywa się przed organami ścigania - powiedział Marcin Licznerski z Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód.

Wszystko jednak wskazuje na to, że przepisy te niedługo zostaną zmienione. Niedawno parlament zaostrzył przepisy za znęcanie się nad zwierzętami do trzech lat, a w najbardziej okrutnych przypadkach sprawcom grozi nawet do pięciu lat więzienia. Prawo to nie weszło jeszcze w życie.

