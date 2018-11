"Policjanci muszą przebierać się w garnitury". Posłanka pyta o nadzwyczajną ochronę wiceministra





Dlaczego i z jakiego powodu jeden z patroli policji w Suwałkach od blisko trzech lat pilnuje całą dobę posesji pana wiceministra Jarosława Zielińskiego? Z jakiego powodu miejscowi policjanci przebierają się w garnitury, zakładają okulary i udają, że są Służbą Ochrony Państwa podczas uroczystości, w których bierze udział pan wiceminister? - pytała z sejmowej mównicy posłanka PO Bożena Kamińska. Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker powiedział w czwartek, że minister Joachim Brudziński polecił Zielińskiemu wyjaśnienie w trybie pilnym doniesień na temat sytuacji w suwalskiej policji.

Jedna rocznica, dwie uroczystości. Własną zorganizował wiceminister Zieliński Podwójne... czytaj dalej » Podczas posiedzenia Sejmu 9 listopada Bożena Kamińska relacjonowała, że suwalscy policjanci zwrócili się do niej z prośbą o interwencję. - Opisali sytuację w Miejskiej Komendzie Policji w Suwałkach - tłumaczyła. Jak dodała, zadają oni "wiele pytań".

- Dlaczego i z jakiego powodu jeden z patroli policji w Suwałkach od blisko trzech lat pilnuje całą dobę posesji pana wiceministra Jarosława Zielińskiego? Z jakiego powodu miejscowi policjanci przebierają się w garnitury, zakładają okulary i udają, że są Służbą Ochrony Państwa podczas uroczystości, w których bierze udział pan wiceminister Zieliński? Jaką pracę wykonuje ksiądz, który został zatrudniony w komendzie i nie przychodzi do pracy? - dopytywała.

Jak wyjaśniła, policjanci, którzy zwrócili się do niej z prośbą o pomoc, "piszą, że mają dość być pogardzani i traktowani zgodnie z potrzebami politycznymi wiceministra, pana Jarosława Zielińskiego".

W czwartek posłanka Kamińska napisała z kolei na Twitterze. "Wiceminister "podporządkował" sobie całe województwo podlaskie. Po prostu "Pan na podlaskich włościach", a "armia niewolników" powinna łaskawie czekać na rozkazy! " - napisała.



Kamińska skierowała już wcześniej interpelację poselską w sprawie "patologii w suwalskiej policji". Na sejmowych stronach ma datę wpływu 18 października. Prezydium Sejmu nie nadało jej biegu.

W czwartek posłanka tłumaczyła w rozmowie z reporterem TVN24, że "na zlecenie pana ministra policjanci muszą się przebierać w garnitury, zakładać okulary, słuchawki od telefonów i udawać Służbę Ochrony Państwa, bo mówią, że pan minister potrzebuje takiego dużego zaplecza ochroniarskiego".

- To wszystko jest możliwe do zweryfikowania. Na uroczystościach w Suwałkach, na przykład na Święcie Straży Pożarnej, widać, że za Służbę Ochrony Państwa przebrany jest jeden z naczelników komendy miejskiej w Suwałkach - stwierdziła.

Policjant, który zrzucał konfetti, ma awansować Policjant, który... czytaj dalej » - Nie wiem, czy to jest kwestia kompleksów (...). Nie wydaje mi się, żeby pan Zieliński był zagrożony. Dobra ochrona polega na tym, że jest dyskretna. To jest jakaś potrzeba, bizantyjska, pokazania władzy. Pytanie, ile to kosztuje, kto za tym stoi - komentował sprawę Ryszard Petru z koła poselskiego Liberalno-Społeczni.

"Minister Brudziński polecił wyjaśnienie sprawy"

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, pytany w czwartek w programie "Fakt Opinie" o wspomniane zarzuty, stwierdził, że "to są informacje medialne". - Pan minister Joachim Brudziński polecił wyjaśnienie tej sprawy panu ministrowi (Jarosławowi) Zielińskiemu w trybie pilnym i myślę, że ona będzie wyjaśniona - dodał.

- Sprowadzanie wszystkiego do przebierania się podczas wydarzenia mającego charakter społeczny w jednej miejscowości, sprowadzanie całej policji do tego, jest naprawdę - w moim przekonaniu - niesprawiedliwe - ocenił.

Z kolei rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek mówiła w czwartek w Sejmie, że "najlepszej odpowiedzi w tym temacie udzieli rzecznik policji".