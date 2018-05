"Ranni, ale przytomni". Ratownicy wydobyli dwóch górników, idą po kolejnych

Video: tvn24

"Ratownicy wyruszyli z bazy"

05. 05 | Trwa wycofywanie górników po silnym wstrząsie, do którego doszło w sobotę w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany, ale nie ma kontaktu z kilkoma pracownikami. Jak podał Wyższy Urząd Górniczy, nie wiadomo, co dzieje się z siedmioma osobami. - Kilku górników zostało odciętych pod ziemią - przyznała w rozmowie z TVN24 prezydent miasta, Anna Hetman. W TVN24 trwa wydanie specjalne.

