Silny wstrząs w kopalni Zofiówka, nie ma kontaktu z siedmioma górnikami

Trwa akcja ratunkowa po silnym wstrząsie, do którego doszło w sobotę w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu Zdroju. Nie ma informacji, by ktokolwiek został poszkodowany, ale nie ma kontaktu z kilkoma pracownikami. Jak podał Wyższy Urząd Górniczy, nie wiadomo, co dzieje się z siedmioma osobami. - Kilku górników zostało odciętych pod ziemią - przyznała w rozmowie z TVN24 prezydent miasta, Anna Hetman. W TVN24 trwa wydanie specjalne.

Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach poinformował, że do wstrząsu doszło o godzinie 11, 900 metrów pod ziemią. Sześciu górników zginęło w gruzińskiej kopalni Sześciu górników... czytaj dalej »

Wyższy Urząd Górniczy nie ma na razie informacji, by którykolwiek z górników został poszkodowany ani o ewentualnych szkodach po wstrząsie. Nadzór górniczy nie ma też informacji, ile osób pracowało w rejonie wstrząsu.

Akcja ratunkowa

Rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Katarzyna Jabłońska-Bajer poinformowała, że o godzinie 11.25 została ogłoszona akcja ratunkowa. Jak dodała, ratownicy, którzy założyli na dole bazę, nie mogą na razie wejść w rejon wstrząsu ze względu na zbyt wysokie stężenie metanu.

Załoga prowadzi pod ziemią prace związane z drążeniem chodnika przyścianowego.

- O 11 pracownicy dostali polecenie wycofania się. Mogli wychodzić różnymi wyrobiskami, wciąż na kilku czekamy - powiedziała Jabłońska-Bajer.

Tak zwany Ruch Zofiówka jest częścią działającej od 2013 roku kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

"Z niepokojem czekamy"

Jak podkreślała w rozmowie z reporterką TVN24 prezydent Jastrzębia-Zdroju, Anna Hetman, wstrząs był na tyle silny, że spowodował również niepokój mieszkańców miasta.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Z niepokojem czekamy"

- Mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń od mieszkańców, którzy byli zaniepokojeni ogromnej skali tąpnięciem. Tąpnięcie było odczuwalne w dużej części miasta - wyjaśniała. Jak dodała, "w tej chwili inspektor nadzoru budowlanego jeździ po całym mieście i te najważniejsze zgłoszenia sprawdza".

Stwierdziła też, że pod względem struktury budowlanej, "nie ma zagrożeń". Według prezydent Jastrzębia-Zdroju na chwilę obecną wiadomo jest, że "kilku górników zostało odciętych pod ziemią".

- Z niepokojem czekamy. Mamy nadzieję, że wszystko potoczy się dobrze - powiedziała Anna Hetman.

"Była tylko jedna droga ucieczki"

Jak poinformowała po godzinie 15 w rozmowie z reporterką TVN24 rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej, akcja ratownicza się rozpoczęła.

Oglądaj Wideo: tvn24 Siedmiu górników znajduje się na głębokości około 900 metrów

- Niedawno rzeczywiście ratownicy wyruszyli z bazy. Mają do pokonania 1300 metrów. Dopiero wtedy, kiedy dotrą w ten rejon, gdzie doszło do wstrząsu, będą mogli oszacować skalę szkód, będziemy mogli w ogóle dowiedzieć się, czy doszło tam do jakiegoś obwału, czy wyrobisko nie jest zaciśnięte i czy lutniociągi nie zostały zerwane, a więc, czy dociera tam tlen - sprecyzowała.

- Na razie nijak tego nie wiemy, nie mamy też kontaktu z siedmioma pracownikami - dodała.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Ratownicy wyruszyli z bazy"

Siedmiu górników znajduje się na głębokości około 900 metrów w rejonie chodnika podścianowego.

Jak stwierdziła Jabłońska-Bajer, z miejsca, gdzie doszło do wstrząsu, "była tylko jedna droga ucieczki". Z jej relacji wynika, że ratownicy są wyposażeni w aparaty ucieczkowe i idą po zaginionych.

- Oni oczywiście idą, mając aparaty założone, więc jest na pewno trudniej, ale są to ludzie z doskonałą kondycją - zapewniła. - Powiedziano mi, że samo dojście powinno zająć około 15 minut. Wiadomo, że jeszcze droga powrotna, no i muszą na miejscu pobrać próbki - dodała.

Kopalnia Zofiówka jest w Jastrzębiu-Zdroju, w województwie śląskim